Đẩy mạnh phân quyền, rút ngắn thủ tục để quản lý và xử lý tài sản công hiệu quả

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung phân cấp, phân quyền, rút ngắn thủ tục hành chính và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý, xử lý tài sản công. Mục tiêu là đảm bảo việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản được thực hiện minh bạch, đúng quy định và hiệu quả.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, Bộ đã gửi công văn hướng dẫn tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện thống nhất.

Ảnh minh họa

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phân cấp, phân quyền, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 3/11/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Bộ Tài chính, triển khai đồng bộ các biện pháp này được kỳ vọng giúp quá trình quản lý, xử lý tài sản công trở nên nhanh gọn, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trong thực tiễn hiện nay.

Những sửa đổi này chủ yếu tập trung vào phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho các cơ quan, đơn vị liên quan; cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; bổ sung quy định về thời hạn nộp số tiền thu được từ xử lý tài sản; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc xử lý chuyển tiếp các trường hợp tồn đọng từ trước.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, các sửa đổi cơ bản không làm phát sinh thêm nội dung ngoài hướng dẫn tại Công văn số 4812/BTC-QLCS ngày 14/4/2025 khi triển khai Nghị định 77/2025/NĐ-CP, mà chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả, minh bạch và phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền của Đảng và Nhà nước.

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu đối chiếu Nghị định 77/2025/NĐ-CP, Công văn 4812/BTC-QLCS và Điều 3 Nghị định 286/2025/NĐ-CP để triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, bao gồm việc xác lập quyền sở hữu toàn dân, quản lý và xử lý tài sản, cũng như xử lý các vướng mắc thực tiễn phát sinh.

Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh việc phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các quy định pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền; phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong quản lý, xử lý tài sản công.