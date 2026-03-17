Giá vàng hôm nay ngày 17/3: Giá vàng tăng nhẹ 500.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 17/3 ghi nhận tăng nhẹ khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt nâng giá vàng miếng và vàng nhẫn thêm khoảng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 17/3, thị trường vàng trong nước đảo chiều tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau khi điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 17/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng không chỉ xuất hiện ở phân khúc vàng miếng mà còn lan sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 179,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 182,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng đồng loạt 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác. Tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức khoảng 180,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 500.00 đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên quanh vùng 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn về quanh mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay giảm nhẹ so với phiên trước, giao dịch quanh mức 5.013,4 USD/ounce, tương đương khoảng 159,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí). So với sáng qua, giá vàng thế giới giảm khoảng 2,3 USD/ounce. Tuy vậy, tính trong vòng 30 ngày qua, kim loại quý này vẫn tăng nhẹ khoảng 0,05%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Với mức giá hiện tại, vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 23,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, giá vàng thế giới gần đây có xu hướng đi ngang và giằng co khi thị trường đánh giá lại triển vọng kinh tế toàn cầu. Một số nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn khi kim loại quý liên tục kết thúc các phiên giao dịch trong trạng thái suy yếu nhẹ.

Những dữ liệu kinh tế mới nhất từ Mỹ cũng khiến triển vọng thị trường trở nên phức tạp hơn. Theo công bố, GDP Mỹ quý IV/2025 chỉ tăng khoảng 0,7%, cho thấy đà tăng trưởng đang chậm lại, trong khi áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu và lạm phát cao làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát đình trệ (stagflation), khiến việc điều hành chính sách tiền tệ trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng lớn tới thị trường vàng. Khi lạm phát chưa giảm rõ rệt, Fed có ít dư địa để cắt giảm lãi suất mạnh, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Mặt bằng lãi suất cao vì vậy nhiều khả năng sẽ duy trì trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Việc lãi suất duy trì ở mức cao cũng làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – một tài sản không sinh lãi, khiến kim loại quý này chịu áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quản lý tài sản vẫn nhìn nhận vàng theo góc độ dài hạn, khi kim loại quý này tiếp tục đóng vai trò là công cụ đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro.

Do đó, dù giá vàng có thể biến động trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng dài hạn của kim loại quý vẫn chưa thay đổi.