Ngày 16/3: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (16/3) giảm mạnh khi đồng USD tăng và kỳ vọng hạ lãi suất của Mỹ suy yếu, khiến nhà đầu tư thận trọng với kim loại quý.

Giá bạc hôm nay giảm mạnh khi đồng USD tăng và kỳ vọng hạ lãi suất của Mỹ suy yếu. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.022.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.115.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước suy giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.599.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.628.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.601.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.634.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.116.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.122.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 16/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.599.000 2.628.000 2.601.000 2.634.000 1 kg 69.295.000 70.093.000 69.347.000 70.244.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.606.000 2.636.000 2.608.000 2.638.000 1 kg 69.501.000 70.305.000 69.543.000 70.356.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 80,47 USD/ounce, giảm 3,94 USD so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá các kim loại quý đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch gần đây khi đồng USD tăng giá và kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất suy yếu. Diễn biến này khiến sức hấp dẫn của những tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc giảm đáng kể trên thị trường.

Theo nhóm phân tích thị trường của The Economic Times, nguyên nhân trực tiếp của đợt điều chỉnh đến từ đà tăng của đồng bạc xanh cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Khi đồng USD mạnh lên, vàng và bạc được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu nắm giữ.

Với bạc, triển vọng được đánh giá có phần biến động mạnh hơn. Kim loại này vừa đóng vai trò tài sản đầu tư vừa phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong các ngành sản xuất điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ cao. Vì vậy, biến động của bạc thường nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong chu kỳ kinh tế và xu hướng phát triển công nghiệp toàn cầu.

