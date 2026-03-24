Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Giá bạc trong nước hôm nay (24/3) tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong khi bạc thế giới phục hồi nhẹ, giúp thị trường kim loại quý dần lấy lại đà tăng.

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết ở mức 2.583.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.663.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước bật tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.277.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.307.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.279.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.313.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 1.850.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.855.000 đồng/ounce (bán ra), cho thấy sự cải thiện sau khi chạm đáy trong tuần trước.

Trước đó, thị trường bạc toàn cầu vừa trải qua một tuần giảm mạnh, với mức giảm lên tới hơn 14 - 15%. Đây là một trong những tuần điều chỉnh sâu nhất kể từ đầu năm 2026.

Đáng chú ý, đà giảm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là các diễn biến liên quan đến Mỹ và Iran. Điều này đi ngược với quy luật thông thường, khi bạc vốn được xem là tài sản trú ẩn lại không tăng giá trong môi trường rủi ro.

Theo ông Muhammad Umair, chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý tại FX Empire, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự dịch chuyển của các yếu tố vĩ mô. Chính sách tiền tệ duy trì trạng thái thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cùng với áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu leo thang, đang tác động mạnh đến dòng vốn và tâm lý nhà đầu tư. Bối cảnh này tạo ra áp lực tiềm ẩn lên giá bạc, đồng thời đẩy thị trường vào giai đoạn nhạy cảm với nhiều biến động khó lường.

Khác với vàng, bạc có mối liên hệ mật thiết với hoạt động sản xuất công nghiệp. Kim loại này được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực như điện tử, năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời, cùng nhiều ngành công nghiệp khác. Khi chi phí năng lượng gia tăng, nhu cầu sản xuất có xu hướng chững lại, từ đó kéo giảm nhu cầu tiêu thụ bạc.

Dữ liệu từ Viện Bạc (Silver Institute) cho thấy, khoảng một nửa nhu cầu bạc toàn cầu đến từ khu vực công nghiệp. Đây chính là yếu tố khiến giá bạc trở nên nhạy cảm hơn với các biến động của nền kinh tế, thay vì chỉ phản ứng theo vai trò trú ẩn như vàng.

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục dao động và phục hồi nếu thị trường thế giới giữ vững đà tăng.

Nếu bạc vượt mốc 70 USD/ounce, giá trong nước có thể tăng rõ rệt hơn. Tuy nhiên, do biên độ biến động lớn, thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh./.