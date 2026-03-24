Ngày 24/3: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (24/3) phân hóa giữa các sàn châu Á do lo ngại nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,7% (0,5 Baht) lên mức 75.5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,5% (1,9 Yên) về mức 353 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,1% (20 Nhân dân tệ) về mức 16,085 Nhân dân tệ/tấn.

Tại sàn Singapore, giá cao su TSR20 tăng nhẹ, duy trì quanh vùng ổn định.

Trong diễn biến nguồn cung, tại Campuchia, xuất khẩu cao su và các sản phẩm liên quan của quốc gia này đã tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2026, phản ánh nhu cầu toàn cầu ở mức cao và tâm lý thị trường tích cực đối với cao su thiên nhiên, bất chấp những bất ổn kinh tế rộng hơn.

Theo số liệu thương mại mới nhất từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt, Campuchia đã xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su trị giá 420 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2026, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự gia tăng xuất khẩu này đến từ việc thị trường cao su toàn cầu đang cho thấy dấu hiệu phục hồi. Một báo cáo gần đây của Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết, tâm lý thị trường đối với cao su thiên nhiên vẫn ổn định, chủ yếu được hỗ trợ bởi các tín hiệu phục hồi của ngành sản xuất lốp xe toàn cầu, một trong những lĩnh vực tiêu thụ cao su lớn nhất.

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu toàn cầu đối với ô tô và hàng hóa công nghiệp đang cải thiện, góp phần thúc đẩy thị trường cao su. Khi ngành lốp xe phục hồi sau giai đoạn tăng trưởng chậm, nhu cầu đối với cao su thiên nhiên, nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất lốp đã bắt đầu tăng trở lại.

Đồng thời, những hạn chế về nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn như Thái Lan và Indonesia trong mùa thay lá có thể khiến thị trường toàn cầu trở nên khan hiếm hơn trong những tháng tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.