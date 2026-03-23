Ngày 23/3: Giá cao su thế giới phân hóa rõ rệt giữa các sàn giao dịch

Giá cao su thế giới hôm nay (23/3) chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn giao dịch lớn ở châu Á. Theo đó, giá cao su tại Thượng Hải và Singapore phục hồi tích cực. Ngược lại, sàn Tokyo lại tiếp tục suy yếu ở các kỳ hạn xa. Trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại các công ty cao su lớn vẫn duy trì đà ổn định.

Giá cao su thế giới

Đáng chú ý nhất là đà hồi phục tại sàn Thượng Hải. Các hợp đồng giao tương lai ghi nhận mức tăng từ 0,68% đến 1,47% trong phiên giao dịch cuối tuần. Giá cao su tại đây hiện dao động quanh ngưỡng 16.190 - 16.220 CNY/tấn. Lực cầu nội địa từ ngành sản xuất lốp xe tại Trung Quốc tiếp tục được xem là bệ đỡ quan trọng giúp ổn định giá tại sàn này.

Tại sàn Singapore, mặt hàng TSR20 cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ từ 0,2% đến 0,7%. Mức giá hiện tại duy trì ổn định quanh vùng 189 - 190 cent/kg, cho thấy thị trường cao su vật chất vẫn có lực đỡ nhất định dù chưa đủ mạnh để bứt phá.

Ngược lại với xu hướng phục hồi tại Trung Quốc và Singapore, sàn Tokyo (Nhật Bản) lại thể hiện sự yếu thế. Các hợp đồng kỳ hạn xa (tháng 5 - 7/2026) ghi nhận mức giảm từ 0,9% đến gần 2%. Giá RSS3 hiện dao động quanh vùng 354 - 365 Yên/kg.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Cao su Tự nhiên, nhu cầu cao su toàn cầu trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc mật thiết vào tốc độ hồi phục của ngành công nghiệp ô tô. Mặc dù xu hướng hồi phục tại Thượng Hải và Singapore mang lại tâm lý tích cực, nhưng thị trường vẫn thiếu một động lực bứt phá mạnh mẽ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.