Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (23/3) tăng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang, không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng từ 500 - 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng từ 500 - 700 đồng/kg. Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 94.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 367,3 nghìn tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, tăng 14,5% về lượng nhưng giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, kỳ giao tháng 3/2026 đảo chiều giảm nhẹ 5 USD/tấn, đạt mức 3.778 USD/tấn. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 lại tăng thêm 54 USD/tấn, lên mức 3.447 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục ghi nhận tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 5/2026 tăng mạnh 8,85 cent/lb, đạt mức 309,75 cent/lb. Tương tự, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng nhẹ 3,0 cent/lb, đạt mức 276,0 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng ghi nhận tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 406,9 cent/lb, tăng mạnh 12,15 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 9/2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,75 cent/lb, lên mức 353,95 cent/lb.

Giá tiêu giữ đà ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang, không ghi nhận biến động mới so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 136.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay.

Các chuyên gia thị trường dự báo, trong vài ngày tới, giá tiêu có thể sẽ tiếp tục biến động trái chiều theo tình hình thế giới. Trong đó, giá tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ có dấu hiệu phục hồi trở lại sau đợt giảm giá sâu tuần vừa qua.

Trên thị trường quốc tế, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không biến độnh. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.994 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đạt mức 9.260 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện hồ tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.