Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Giá cà phê trong nước hôm nay (24/3) tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.

Khảo sát thị trường sáng ngày 24/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì mặt bằng cao sau đợt tăng mạnh trong tuần trước. Hiện giá cà phê nhân xô tại các địa phương dao động trong khoảng 93.000 - 94.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai, cà phê đang được thu mua phổ biến ở mức 94.000 đồng/kg, mức cao nhất trong khu vực. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mặt bằng giá thấp hơn đôi chút, với mức giao dịch khoảng 93.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, giao dịch trên thị trường nội địa vẫn diễn ra khá thận trọng. Sau khi giá tăng mạnh trong tuần trước, nhiều nông dân có xu hướng theo dõi thêm diễn biến thị trường trước khi quyết định bán ra. Một số doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang cân nhắc chiến lược thu mua trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều yếu tố biến động.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đã có một tuần tăng khá mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng khoảng 6% (tương đương 209 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.664 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng tăng 5,8% (196 USD/tấn), đạt 3.568 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 8,6% (24,6 US cent/pound), lên mức 309,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 8,2% (23 US cent/pound), đạt 302,35 US cent/pound.

Khảo sát thị trường sáng 24/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định sau đợt giảm mạnh trong tuần trước. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 135.000 - 136.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông hiện được các đại lý thu mua ở mức 136.000 đồng/kg. Đây là hai địa phương có mặt bằng giá cao nhất trong nhóm vùng trồng tiêu trọng điểm. Trong khi đó, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) đang giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá thu mua phổ biến quanh mức 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Theo các thương lái, lượng tiêu từ vụ thu hoạch mới đang được đưa ra thị trường nhiều hơn, khiến nguồn cung tăng trong ngắn hạn và tạo áp lực lên giá.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu hiện chưa ghi nhận biến động đáng kể. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia vẫn được niêm yết ở mức 6.994 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mức 6.050 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia giữ ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại tiêu chuẩn 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.260 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở mức 9.050 USD/tấn và 12.100 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước./.