Những “niềm hạnh phúc hai chiều” từ ABBank

(TBTCO) - Nhu cầu tài chính xuyên biên giới gia tăng, các giải pháp tài chính quốc tế của ABBank đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mang đến những "niềm hạnh phúc hai chiều" cho các gia đình có người thân ở nước ngoài.

Gửi đi yêu thương từ những giao dịch giản dị

Một buổi sáng tại phòng giao dịch ABBank ở Hà Nội, chị Mai (45 tuổi) đang hoàn tất thủ tục chuyển học phí cho con gái đang du học kỳ mùa thu ở nước ngoài. Với chị, mỗi lần chuyển tiền không chỉ đơn thuần là một giao dịch ngân hàng.

Bộ giải pháp tài chính quốc tế của ABBank giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới của khách hàng.

Phía sau hành trình du học là sự đồng hành thầm lặng từ gia đình ở quê nhà

“Con mới sang năm đầu nên mình vẫn còn nhiều lo lắng. Từ chuyện sinh hoạt của con bên đó đến việc mỗi lần gửi tiền học phí cũng phải tính toán kỹ”, chị Mai kể. Chị cho biết trước đây, việc chuyển tiền quốc tế thường đi kèm nhiều loại chi phí và mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu thủ tục, từ lúc chuyển tiền đi đến khi người nhà ở nước ngoài nhận được tiền cũng mất đến 2-3 ngày.

Nhưng gần đây, khi sử dụng giải pháp chuyển tiền quốc tế của ABBank, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc chuyển – nhận tiền chỉ cần chưa đầy 24h là đã có thể hoàn tất. “Các bạn nhân viên hỗ trợ rất chi tiết, hướng dẫn mình chuẩn bị hồ sơ nhanh gọn. Mình chỉ cần mang giấy tờ cần thiết là có thể hoàn tất giao dịch khá nhanh. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại giúp mình yên tâm hơn khi con ở xa. Những lúc như vậy mình mới thấy dịch vụ ngân hàng cũng có thể mang lại cảm giác rất gần gũi”, chị cười.

Nếu như với chị Mai, mỗi giao dịch là sự chăm lo cho con từ xa, thì với anh Hoàng- một kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Nhật Bản – đó lại là cách để anh bày tỏ tình cảm với gia đình ở quê.

Anh Hoàng chia sẻ: “Mỗi tháng mình đều gửi một phần thu nhập về cho bố mẹ. Không phải vì bố mẹ cần tiền, mà đơn giản là muốn họ yên tâm rằng cuộc sống mình vẫn ổn định và luôn nghĩ về gia đình”.

Anh cho biết trước đây, mỗi lần chuyển tiền về Việt Nam thường phải cân nhắc nhiều khoản phí. Vì vậy khi gia đình nhận được đầy đủ số tiền gửi về, anh cảm thấy rất vui. “Đồng tiền gửi về là mồ hôi công sức của mình ở nước ngoài. Khi gia đình nhận được trọn vẹn số tiền mà không bị hao hụt phí dịch vụ, mình cũng thấy ấm lòng. Cảm giác như ngân hàng cũng đang trân trọng tình cảm của mình dành cho gia đình vậy”, anh nói.

Hiện nay, gia đình anh Hoàng chuyển và nhận tiền thông qua dịch vụ của ABBank. Ngoài ra, anh cũng sử dụng thẻ Visa Debit của Ngân hàng để phục vụ chi tiêu khi sống và làm việc tại Nhật Bản.

Khi dịch vụ tài chính trở thành cầu nối cảm xúc

Theo đại diện ABBank, nhu cầu giao dịch tài chính xuyên biên giới của khách hàng cá nhân đang ngày càng đa dạng, không chỉ dừng lại ở việc chuyển tiền mà còn bao gồm chi tiêu, thanh toán và quản lý tài chính khi sinh sống hoặc học tập ở nước ngoài.

“Chúng tôi nhận thấy rằng phía sau mỗi giao dịch quốc tế thường là câu chuyện của một gia đình – cha mẹ gửi tiền cho con du học, hay người con xa xứ gửi tiền về cho bố mẹ… Vì vậy, ABBank mong muốn xây dựng những giải pháp tài chính giúp việc kết nối đó trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.” – Ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối KHCN ABBank chia sẻ.

Chính từ những nhu cầu rất đời thường ấy, ABBank đã phát triển bộ giải pháp tài chính quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, tích hợp các dịch vụ chuyển tiền, chi tiêu quốc tế và quản lý tài khoản nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong các giao dịch xuyên biên giới.