Sự kiện doanh nghiệp

Nestlé MILO đồng hành Giải U11 toàn quốc 2026, lan tỏa tinh thần thể thao học đường

17:26 | 06/04/2026
(TBTCO) - Phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Nestlé MILO tiếp tục tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc 2026, khẳng định cam kết bền bỉ trong việc phát triển thể chất, nuôi dưỡng đam mê và ươm mầm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam.
aa

Tại Hà Nội, lễ công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 chính thức diễn ra, đánh dấu năm thứ 29 liên tiếp giải đấu được tổ chức. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của giải như một trong những sân chơi bóng đá thiếu nhi uy tín, lâu đời nhất cả nước, đồng thời là “cái nôi” phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng.

Nestlé MILO đồng hành Giải U11 toàn quốc 2026, lan tỏa tinh thần thể thao học đường. Ảnh: CTVAH

Mùa giải 2026 ghi nhận bước phát triển đáng chú ý khi quy mô được mở rộng kỷ lục, với 56 đội bóng đến từ 34 tỉnh, thành tham gia. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 02/6 đến 06/8/2026, vòng chung kết tổ chức tại Đắk Lắk. Việc gia tăng số lượng đội bóng không chỉ mở rộng cơ hội thi đấu cho các cầu thủ nhí mà còn phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bóng đá học đường trên phạm vi toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, cùng với việc mở rộng quy mô, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức cũng tiếp tục được nâng cao. Đáng chú ý, cơ cấu giải thưởng năm nay được điều chỉnh theo hướng gia tăng cả giá trị hiện vật và tiền mặt, tạo thêm động lực thi đấu cho các đội bóng, đồng thời nâng tầm sức hấp dẫn của giải.

Trong vai trò nhà tài trợ chính, Nestlé MILO tiếp tục đồng hành thông qua các hoạt động thúc đẩy thể thao học đường, nổi bật là chương trình “Năng động Việt Nam”. Đại diện nhãn hàng cho biết, việc duy trì tài trợ cho giải đấu không chỉ là cam kết lâu dài với bóng đá trẻ mà còn là một phần trong chiến lược góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bền bỉ và giàu ý chí.

Thực tế cho thấy, Giải U11 toàn quốc đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ đã từng bước trưởng thành, khẳng định tên tuổi trong màu áo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Điểm nhấn của lễ công bố năm nay là sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Phạm Tuấn Hải và Đỗ Duy Mạnh, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình theo đuổi đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ. Những chia sẻ này tiếp thêm động lực cho các cầu thủ nhí, củng cố niềm tin vào con đường phát triển từ bóng đá học đường đến chuyên nghiệp.

Không chỉ là một giải đấu, U11 toàn quốc tiếp tục được xác định là môi trường giáo dục toàn diện, nơi thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện thể chất, hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ em. Sự đồng hành bền bỉ của Nestlé MILO cùng các đơn vị tổ chức đang góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.
Song Linh
Từ khóa:
Giải Bóng đá Nhi đồng Thể thao học đường nestlé milo

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới

(TBTCO) - Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - đơn vị sở hữu truyền hình K+ vừa có thông báo thay đổi cơ cấu cổ đông.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên, đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời công bố Ban Lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2026.
(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.
(TBTCO) - Nhu cầu tài chính xuyên biên giới gia tăng, các giải pháp tài chính quốc tế của ABBank đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mang đến những "niềm hạnh phúc hai chiều" cho các gia đình có người thân ở nước ngoài.
(TBTCO) - Ngày 13/3, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam: Bối cảnh mới, vấn đề và triển vọng - Một vài gợi suy cho DATC”.
(TBTCO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026.
(TBTCO) - Giải đấu quy mô lớn tại Phoenix CV Golf & Resort không chỉ vinh danh những golfer xuất sắc, mà còn tạo không gian kết nối chiến lược cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
