Tại Hà Nội, lễ công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 chính thức diễn ra, đánh dấu năm thứ 29 liên tiếp giải đấu được tổ chức. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của giải như một trong những sân chơi bóng đá thiếu nhi uy tín, lâu đời nhất cả nước, đồng thời là “cái nôi” phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng.

Nestlé MILO đồng hành Giải U11 toàn quốc 2026, lan tỏa tinh thần thể thao học đường. Ảnh: CTVAH

Mùa giải 2026 ghi nhận bước phát triển đáng chú ý khi quy mô được mở rộng kỷ lục, với 56 đội bóng đến từ 34 tỉnh, thành tham gia. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 02/6 đến 06/8/2026, vòng chung kết tổ chức tại Đắk Lắk. Việc gia tăng số lượng đội bóng không chỉ mở rộng cơ hội thi đấu cho các cầu thủ nhí mà còn phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bóng đá học đường trên phạm vi toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, cùng với việc mở rộng quy mô, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức cũng tiếp tục được nâng cao. Đáng chú ý, cơ cấu giải thưởng năm nay được điều chỉnh theo hướng gia tăng cả giá trị hiện vật và tiền mặt, tạo thêm động lực thi đấu cho các đội bóng, đồng thời nâng tầm sức hấp dẫn của giải.

Trong vai trò nhà tài trợ chính, Nestlé MILO tiếp tục đồng hành thông qua các hoạt động thúc đẩy thể thao học đường, nổi bật là chương trình “Năng động Việt Nam”. Đại diện nhãn hàng cho biết, việc duy trì tài trợ cho giải đấu không chỉ là cam kết lâu dài với bóng đá trẻ mà còn là một phần trong chiến lược góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động, bền bỉ và giàu ý chí.

Thực tế cho thấy, Giải U11 toàn quốc đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu. Từ sân chơi này, nhiều cầu thủ đã từng bước trưởng thành, khẳng định tên tuổi trong màu áo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Điểm nhấn của lễ công bố năm nay là sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Phạm Tuấn Hải và Đỗ Duy Mạnh, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình theo đuổi đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ. Những chia sẻ này tiếp thêm động lực cho các cầu thủ nhí, củng cố niềm tin vào con đường phát triển từ bóng đá học đường đến chuyên nghiệp.