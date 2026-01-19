(TBTCO) - Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP. Hồ Chí Minh năm học 2025 - 2026 vừa diễn ra với quy mô lớn, nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong học sinh mà còn ghi dấu ấn với “kỷ lục kép” Việt Nam và Thế giới, với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé MILO.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP. Hồ Chí Minh năm học 2025 - 2026.

Lễ diễu hành thuộc Lễ khai mạc Hội thi Thể dục thể thao học sinh TP. Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động mở đầu cho phong trào thể thao học đường trong năm học mới, thể hiện rõ định hướng nhất quán của ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường học tập năng động, cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hội thi năm nay được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ 20 môn thể thao đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi, thể trạng và năng lực khác nhau của học sinh. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hội thi triển khai 2 cấp thi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập, qua đó mở rộng phạm vi tổ chức, tạo thêm cơ hội tham gia cho học sinh trên toàn Thành phố, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua thể dục thể thao lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành giáo dục.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Tổ chức Kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã trao chứng nhận “Kỷ lục đồng diễn Võ nhạc Vovinam có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và Thế giới” cho Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Việt Nam - Vietkings trao bằng chứng nhận đến các đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục.

Thành tích được xác lập với sự tham gia của 738.220 học sinh tại 1.442 điểm trường trên toàn Thành phố vào tháng 12/2025, phản ánh quy mô triển khai sâu rộng, đồng bộ của phong trào Vovinam trong học đường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “kỷ lục kép” Việt Nam và Thế giới là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh thành phố. Từ dấu ấn này, Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP. Hồ Chí Minh năm học 2025 - 2026 chính thức khởi động, tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao học đường trong mục tiêu giáo dục toàn diện.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam cho biết, Nestlé MILO luôn cam kết đồng hành lâu dài cùng thể thao học đường, khuyến khích học sinh tham gia đa dạng các hình thức vận động. Thông qua việc đồng hành cùng Hội thi với 20 môn thể thao, Nestlé MILO mong muốn lan tỏa thông điệp rằng mỗi môn thể thao đều mang giá trị riêng, mỗi nỗ lực rèn luyện đều giúp học sinh phát triển thể chất, ý chí và sẵn sàng vươn xa trong tương lai.

Chương trình không chỉ mở màn cho một mùa Hội thi sôi động, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chung tay giữa ngành giáo dục, các tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp trong xây dựng thế hệ học sinh TP. Hồ Chí Minh năng động, khỏe mạnh và giàu bản lĩnh./.