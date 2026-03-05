(TBTCO) - Từ ngày 7/3/2026, hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được thí điểm triển khai theo mô hình ngày làm việc bình thường tại lối thông quan cầu Bắc Luân II, thuộc cặp cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Móng Cái và Đông Hưng (Trung Quốc).

Đề xuất nêu trên do Cục Thương mại và Quản lý cửa khẩu TP. Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc gửi Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của doanh nghiệp hai bên.

Hoạt động xuất nhập nhập qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: CTVAH

Theo phương án thí điểm, vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, luồng kiểm soát hàng hóa khu vực cầu Bắc Luân II sẽ tổ chức thông quan như ngày làm việc, với thời gian cụ thể từ 9h00 - 12h00 và 15h00 - 18h00, giờ Bắc Kinh, Trung Quốc.

So với trước đây chỉ thực hiện trong các ngày làm việc, việc mở rộng thông quan vào cuối tuần giúp tăng tổng thời gian thông quan, giảm áp lực dồn ứ phương tiện, đặc biệt trong cao điểm nông sản và hàng xuất khẩu theo mùa vụ.

Cửa khẩu Đông Hưng - Móng Cái là một trong những tuyến thông quan hàng hóa quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, giữ vai trò đầu mối lớn đối với hàng nông sản, thủy sản, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng. Việc duy trì thông quan bình thường vào cuối tuần được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, giao nhận hàng hóa.