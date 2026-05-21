Chứng khoán

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
19:25 | 21/05/2026
(TBTCO) - Chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành đang dần cải thiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
aa

Theo số liệu mới cập nhật từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2026 đến nay tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi, dù tốc độ tăng trưởng chưa trở lại mức cao như giai đoạn trước các biến động mạnh của thị trường trong thời gian 2022 - 2023. Diễn biến của hoạt động phát hành, mua lại trước hạn cũng như chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành đang cho thấy xu hướng cải thiện theo hướng thận trọng và bền vững hơn.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 94.569 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 16 đợt với tổng giá trị 16.634 tỷ đồng, chiếm 17,59% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Hoạt động phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 42 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 77.935 tỷ đồng, tương ứng 82,41% tổng lượng phát hành.

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi
Nguồn: VBMA.

Bên cạnh hoạt động phát hành, thị trường cũng ghi nhận lượng trái phiếu được doanh nghiệp mua lại trước hạn ở mức đáng kể. Trong tuần qua, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 5.966 tỷ đồng trái phiếu. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 48.622 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn với khoảng 35.215 tỷ đồng, chiếm 72,4% tổng giá trị toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực đáo hạn trái phiếu trong phần còn lại của năm vẫn ở mức lớn. Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán trong thời gian còn lại của năm 2026 ước khoảng 148.673 tỷ đồng. Nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 81.314 tỷ đồng, tương ứng 54,7% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 15,3%.

Đánh giá về diễn biến của thị trường hiện nay, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại HSC cho rằng nếu loại trừ nhóm ngân hàng khỏi tổng lượng trái phiếu phát hành, có thể thấy hoạt động phát hành của khối doanh nghiệp còn lại đang ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoảng 80% lượng phát hành đến từ nhóm doanh nghiệp bất động sản, lĩnh vực giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nhưng cũng đang chịu nhiều áp lực liên quan đến dòng vốn, chi phí đầu vào cũng như giá vật liệu xây dựng gia tăng.

Theo ông Dũng, bên cạnh sự cải thiện của hoạt động phát hành, chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành cũng đang ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với giai đoạn trước. Cụ thể, giá trị trái phiếu không thể thanh toán đúng hạn đã giảm khoảng 80% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy khả năng trả nợ của các doanh nghiệp phát hành đang từng bước được cải thiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường.

Dù vậy, chuyên gia từ HSC cũng nhận định rằng, thị trường hiện chưa thể quay trở lại tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn trước các biến động trong năm 2022 - 2023. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là xu hướng phục hồi đã dần xuất hiện và chất lượng tăng trưởng cũng tích cực hơn khi thị trường đang phát triển theo hướng thận trọng, minh bạch và chọn lọc hơn thay vì tăng trưởng nóng như trước đây.

Từ thực tế đó, ông Dũng đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp phát hành. Theo đó, dòng vốn sẽ có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, bảng cân đối kế toán tốt và khả năng đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin cao hơn. Cùng với đó, việc khung pháp lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch và chặt chẽ hơn cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển ổn định của thị trường trong thời gian tới.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu thị trường trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp chất lượng tín dụng mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu đáo hạn phát hành mới trái phiếu vbma

Bài liên quan

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 94.569 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Trái phiếu doanh nghiệp cần thêm “độ sâu” để hút vốn dài hạn

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Dành cho bạn

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Đọc thêm

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

(TBTCO) - VNDirect dự kiến chi hơn 761 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.
Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Làn sóng huy động vốn trên thị trường chứng khoán có sự phân hóa rõ nét khi không phải thương vụ tăng vốn hay thoái vốn nào cũng thành công. Dòng tiền ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị, minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng.
PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

(TBTCO) - Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã lựa chọn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định, dù đây là con đường “rất khó khăn và vất vả”. PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp để có nguồn lực triển khai các dự án, bao gồm không chia cổ tức.
Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định về phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/5: Dòng tiền giao dịch sôi động trước phiên đáo hạn

(TBTCO) - Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá các hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 5/2026 mở rộng chênh lệch dương ngay trước thềm phiên đáo hạn diễn ra vào ngày mai.
BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

(TBTCO) - BIDV vừa phê duyệt phương án phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 77.782 tỷ đồng, tức tăng 6,8433%. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh BIDV cần củng cố hệ số CAR, đáp ứng lộ trình triển khai Basel III và tạo dư địa mở rộng tín dụng.
Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/5) sau nửa đầu phiên chìm trong sắc đỏ với áp lực bán tháo trên diện rộng, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều ngoạn mục nhờ dòng tiền bắt đáy gia tăng ở nhóm cổ phiếu trụ. VN-Index khép lại phiên trong sắc xanh nhẹ, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về bên bán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +79.36
21/05 | +79.36 (7,432.97 +79.36 (+1.08%))
DJI +645.47
21/05 | +645.47 (50,009.35 +645.47 (+1.31%))
IXIC +399.65
21/05 | +399.65 (26,270.36 +399.65 (+1.54%))
NYA +224.07
21/05 | +224.07 (23,021.74 +224.07 (+0.98%))
XAX -114.12
21/05 | -114.12 (9,070.99 -114.12 (-1.24%))
BUK100P -2.96
21/05 | -2.96 (1,034.46 -2.96 (-0.29%))
RUT +70.29
21/05 | +70.29 (2,817.36 +70.29 (+2.56%))
VIX +0.29
21/05 | +0.29 (17.73 +0.29 (+1.66%))
FTSE -33.82
21/05 | -33.82 (10,398.52 -33.82 (-0.32%))
GDAXI -151.54
21/05 | -151.54 (24,585.70 -151.54 (-0.61%))
FCHI -42.43
21/05 | -42.43 (8,074.99 -42.43 (-0.52%))
STOXX50E -32.90
21/05 | -32.90 (5,943.17 -32.90 (-0.55%))
N100 -5.15
21/05 | -5.15 (1,828.02 -5.15 (-0.28%))
BFX +11.47
21/05 | +11.47 (5,513.51 +11.47 (+0.21%))
MOEX.ME -0.11
21/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -264.60
21/05 | -264.60 (25,386.52 -264.60 (-1.03%))
STI +0.80
21/05 | +0.80 (5,045.71 +0.80 (+0.02%))
AXJO +125.10
21/05 | +125.10 (8,621.70 +125.10 (+1.47%))
AORD +123.80
21/05 | +123.80 (8,840.80 +123.80 (+1.42%))
BSESN -135.03
21/05 | -135.03 (75,183.36 -135.03 (-0.18%))
JKSE -223.56
21/05 | -223.56 (6,094.94 -223.56 (-3.54%))
KLSE -9.33
21/05 | -9.33 (1,708.36 -9.33 (-0.54%))
NZ50 +117.04
21/05 | +117.04 (12,878.07 +117.04 (+0.92%))
KS11 +606.64
21/05 | +606.64 (7,815.59 +606.64 (+8.42%))
TWII +1,347.39
21/05 | +1,347.39 (41,368.21 +1,347.39 (+3.37%))
GSPTSE +420.58
21/05 | +420.58 (34,161.82 +420.58 (+1.25%))
BVSP -1,110.50
21/05 | -1,110.50 (176,245.23 -1,110.50 (-0.63%))
MXX +338.30
21/05 | +338.30 (68,893.93 +338.30 (+0.49%))
IPSA +248.83
21/05 | +248.83 (10,599.69 +248.83 (+2.40%))
MERV +13,786.00
21/05 | +13,786.00 (2,788,517.25 +13,786.00 (+0.50%))
TA125.TA 0.00
21/05 | 0.00 (4,325.86 0.00 (0.00%))
CASE30 +154.20
21/05 | +154.20 (52,091.00 +154.20 (+0.30%))
JN0U.JO -62.24
21/05 | -62.24 (6,919.00 -62.24 (-0.89%))
DX-Y.NYB +0.30
21/05 | +0.30 (99.39 +0.30 (+0.30%))
125904-USD-STRD -12.44
21/05 | -12.44 (2,723.47 -12.44 (-0.45%))
XDB +0.10
21/05 | +0.10 (134.10 +0.10 (+0.08%))
XDE -0.14
21/05 | -0.14 (115.92 -0.14 (-0.12%))
000001.SS -84.91
21/05 | -84.91 (4,077.28 -84.91 (-2.04%))
N225 +1,879.73
21/05 | +1,879.73 (61,684.14 +1,879.73 (+3.14%))
XDN -0.07
21/05 | -0.07 (62.80 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.14
21/05 | +0.14 (71.22 +0.14 (+0.19%))