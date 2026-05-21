VNDirect dành hơn 761 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Thu Hương

12:07 | 21/05/2026
(TBTCO) - VNDirect dự kiến chi hơn 761 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.
Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã Ck: VND) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 1/6 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/6. Với hơn 1,52 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VNDirect dự kiến chi hơn 761 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, bà Phạm Minh Hương đang sở hữu khoảng 44,9 triệu cổ phiếu VND và ước tính sẽ nhận về khoảng 22,4 tỷ đồng cổ tức tiền mặt. Trong khi đó, Tập đoàn Đầu tư I.P.A hiện nắm giữ hơn 393,3 triệu cổ phiếu VND, tương ứng số tiền cổ tức dự kiến khoảng 196,6 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính riêng quý I/2026 cho thấy VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.807 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các mảng đầu tư tài chính và cho vay. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 39%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 158 tỷ đồng, tăng 74%; còn lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tổng chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 681 tỷ đồng, tăng gần 51%. Sau khi khấu trừ các chi phí, VNDirect ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 681 tỷ đồng, tăng 42% so với quý I/2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 18/5, VNDirect đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.018 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 19%. Công ty đồng thời đặt mục tiêu ROA ở mức 4,6% và ROE đạt 11,1%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VNDirect đạt gần 47.965 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc còn khoảng 18.644 tỷ đồng, giảm 17%, chủ yếu do công ty thu hẹp tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Dù vậy, giá trị thị trường của danh mục này đạt khoảng 18.652 tỷ đồng, gần tương đương giá gốc, trong đó chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

Đáng chú ý, quy mô danh mục cổ phiếu niêm yết gia tăng đáng kể khi giá gốc đầu tư đạt 1.444 tỷ đồng, cao hơn mức 964 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Trong số này, cổ phiếu HSG là khoản đầu tư lớn nhất với giá gốc gần 554 tỷ đồng, song hiện đang tạm lỗ khoảng 19%. Bên cạnh đó, VNDirect cũng nắm giữ các khoản đầu tư đáng chú ý tại REE với giá gốc khoảng 127 tỷ đồng và MWG với khoảng 119 tỷ đồng.

Ở mảng cho vay, dư nợ cho vay của công ty ghi nhận hơn 12.683 tỷ đồng, phần lớn là cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Trong khi đó, quy mô tiền gửi ngắn hạn đạt gần 9.018 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm.

