Sự kiện doanh nghiệp

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

15:50 | 08/04/2026
(TBTCO) - Khi ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn vừa linh hoạt cho dòng tiền ngắn hạn, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) An Phúc, cùng chương trình “10 ngày vàng” ưu đãi, mang đến mức lãi suất cộng thêm 0,7%/năm cùng cơ hội trúng vàng 24K.
Hướng tới nhu cầu tối ưu dòng tiền ngắn hạn ngày càng gia tăng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) An Phúc kèm chương trình "10 ngày vàng", mang đến lãi suất cộng thêm tới 0,7%/năm và cơ hội trúng vàng 24K hấp dẫn.

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc
ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng đến việc tối ưu hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi, các sản phẩm tài chính vừa đảm bảo an toàn, vừa linh hoạt và có lợi suất hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Thực tế cho thấy, trong quá trình quản lý tài chính, cả cá nhân và doanh nghiệp đều có những khoản tiền tạm thời chưa sử dụng. Nếu không được khai thác hiệu quả, dòng tiền này sẽ “đứng yên” và bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Trong khi đó, nhiều kênh đầu tư khác lại đòi hỏi thời gian dài hoặc tiềm ẩn rủi ro, chưa phù hợp với nhu cầu ngắn hạn.

Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi An Phúc, hướng tới tối ưu dòng tiền ngắn hạn cho khách hàng. Với mức đầu tư từ 10 triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng tham gia và quản lý khoản tiền của mình trên nền tảng số.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có thể đăng ký và theo dõi CCTG An Phúc trực tiếp trên ứng dụng ABBank, trong khi khách hàng doanh nghiệp thực hiện giao dịch thông qua nền tảng ngân hàng số ABBank Business, giúp chủ động hơn trong quản lý dòng tiền.

Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình ưu đãi “10 ngày vàng” diễn ra từ ngày 8/4 đến 18/4/2026. Trong thời gian này, khách hàng đăng ký CCTG An Phúc sẽ được cộng thêm lãi suất 0,7%/năm so với mức thông thường, nâng tổng mức hưởng lên tới 6,2%/năm.

Không chỉ gia tăng lợi suất, chương trình còn mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng cá nhân sẽ được nhận lượt bốc thăm trúng vàng 24K trong chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc” khi tham gia CCTG An Phúc.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 10 đến 50 triệu đồng được nhận 1 lượt bốc thăm; từ 60 đến 100 triệu đồng nhận 2 lượt; và từ 110 triệu đồng trở lên nhận 3 lượt bốc thăm. Giá trị khoản tiền gửi càng lớn, cơ hội trúng thưởng càng cao.

Đại diện ABBank cho biết, việc triển khai chương trình “10 ngày vàng” không chỉ nhằm gia tăng lợi ích tài chính cho khách hàng trong ngắn hạn mà còn thể hiện định hướng phát triển các sản phẩm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu quản lý dòng tiền hiện đại.

Thông qua CCTG An Phúc, ABBank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm trên nền tảng số, giúp khách hàng - từ cá nhân đến doanh nghiệp – chủ động hơn trong việc tối ưu nguồn vốn, đồng thời tiếp cận các cơ hội sinh lời an toàn và hiệu quả.

Song Linh
Từ khóa:
ngân hàng tmcp an bình chứng chỉ tiền gửi 10 ngày vàng

HSBC Việt Nam phát hành chứng chỉ tiền gửi, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Việt Nam

HSBC Việt Nam phát hành chứng chỉ tiền gửi, thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Việt Nam

Tổ chức tín dụng chỉ được mua tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng

Tổ chức tín dụng chỉ được mua tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng

ABBANK triển khai dịch vụ nộp thuế xuất nhập khẩu điện tử 24/7

ABBANK triển khai dịch vụ nộp thuế xuất nhập khẩu điện tử 24/7

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Nestlé MILO đồng hành Giải U11 toàn quốc 2026, lan tỏa tinh thần thể thao học đường

Nestlé MILO đồng hành Giải U11 toàn quốc 2026, lan tỏa tinh thần thể thao học đường

(TBTCO) - Phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Nestlé MILO tiếp tục tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc 2026, khẳng định cam kết bền bỉ trong việc phát triển thể chất, nuôi dưỡng đam mê và ươm mầm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam.
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới

(TBTCO) - Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - đơn vị sở hữu truyền hình K+ vừa có thông báo thay đổi cơ cấu cổ đông.
DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên, đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời công bố Ban Lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2026.
MBAMC thông báo chào bán tài sản

MBAMC thông báo chào bán tài sản

(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MBAMC) xin gửi đến quý nhà đầu tư lời chào trân trọng.
Những “niềm hạnh phúc hai chiều” từ ABBank

Những “niềm hạnh phúc hai chiều” từ ABBank

(TBTCO) - Nhu cầu tài chính xuyên biên giới gia tăng, các giải pháp tài chính quốc tế của ABBank đang góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mang đến những "niềm hạnh phúc hai chiều" cho các gia đình có người thân ở nước ngoài.
Bối cảnh kinh tế mới và chiến lược, cơ hội cho DATC

Bối cảnh kinh tế mới và chiến lược, cơ hội cho DATC

(TBTCO) - Ngày 13/3, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam: Bối cảnh mới, vấn đề và triển vọng - Một vài gợi suy cho DATC”.
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

(TBTCO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026.
Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng