Hướng tới nhu cầu tối ưu dòng tiền ngắn hạn ngày càng gia tăng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) An Phúc kèm chương trình “10 ngày vàng”, mang đến lãi suất cộng thêm tới 0,7%/năm và cơ hội trúng vàng 24K hấp dẫn.

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng đến việc tối ưu hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi, các sản phẩm tài chính vừa đảm bảo an toàn, vừa linh hoạt và có lợi suất hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Thực tế cho thấy, trong quá trình quản lý tài chính, cả cá nhân và doanh nghiệp đều có những khoản tiền tạm thời chưa sử dụng. Nếu không được khai thác hiệu quả, dòng tiền này sẽ “đứng yên” và bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Trong khi đó, nhiều kênh đầu tư khác lại đòi hỏi thời gian dài hoặc tiềm ẩn rủi ro, chưa phù hợp với nhu cầu ngắn hạn.

Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi An Phúc, hướng tới tối ưu dòng tiền ngắn hạn cho khách hàng. Với mức đầu tư từ 10 triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng tham gia và quản lý khoản tiền của mình trên nền tảng số.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có thể đăng ký và theo dõi CCTG An Phúc trực tiếp trên ứng dụng ABBank, trong khi khách hàng doanh nghiệp thực hiện giao dịch thông qua nền tảng ngân hàng số ABBank Business, giúp chủ động hơn trong quản lý dòng tiền.

Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình ưu đãi “10 ngày vàng” diễn ra từ ngày 8/4 đến 18/4/2026. Trong thời gian này, khách hàng đăng ký CCTG An Phúc sẽ được cộng thêm lãi suất 0,7%/năm so với mức thông thường, nâng tổng mức hưởng lên tới 6,2%/năm.

Không chỉ gia tăng lợi suất, chương trình còn mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng cá nhân sẽ được nhận lượt bốc thăm trúng vàng 24K trong chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc” khi tham gia CCTG An Phúc.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 10 đến 50 triệu đồng được nhận 1 lượt bốc thăm; từ 60 đến 100 triệu đồng nhận 2 lượt; và từ 110 triệu đồng trở lên nhận 3 lượt bốc thăm. Giá trị khoản tiền gửi càng lớn, cơ hội trúng thưởng càng cao.

Đại diện ABBank cho biết, việc triển khai chương trình “10 ngày vàng” không chỉ nhằm gia tăng lợi ích tài chính cho khách hàng trong ngắn hạn mà còn thể hiện định hướng phát triển các sản phẩm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu quản lý dòng tiền hiện đại.