Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Khoảng cách 5%

Dẫn đầu tăng trưởng GRDP Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và cả nước là Hà Tĩnh với tỷ lệ 12,42% (tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2025 là 6,12%); trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 20 - 21%; dịch vụ tăng 6,8 - 8%; nông nghiệp tăng gần 3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 13% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh nhận định, mức tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển khá đồng đều của nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp.

Tiếp theo là TP. Huế, GRDP đạt 9,88%. Theo Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế La Phúc Thành, tỷ lệ này cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9,5%). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh 12,76%, dịch vụ tăng 9,3%, nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8%. Khu vực dịch vụ - du lịch tiếp tục đóng vai trò chủ đạo chiếm 53,9% cơ cấu kinh tế. Đáng chú ý, hoạt động du lịch phục hồi rõ nét với gần 2 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng tới 71%.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 tái vận hành đóng góp lớn vào chỉ tiêu tăng trưởng quý I/2026 của Hà Tĩnh.

Cùng đóng góp chính vào tăng trưởng 8,45% GRDP quý I/2026, lĩnh vực dịch vụ du lịch Đà Nẵng khẳng định vai trò động lực tăng trưởng với gần 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3%; thu hút đầu tư nổi lên như một điểm nhấn ấn tượng, với tổng vốn đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5 lần. Thành phố đã cấp mới 30 dự án với tổng vốn gần 54,0 nghìn tỷ đồng. “Với tỷ lệ tăng trưởng trên, Đà Nẵng xếp thứ 2/6 địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương, và thứ 17/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt 75.594 tỷ đồng, tăng thêm 8.013 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19,76 nghìn tỷ đồng, tăng 38,1%” - bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho hay.

Dù vậy, theo bà Tâm, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, thời gian tới, Đà Nẵng không chỉ dựa vào những nguồn lực truyền thống mà cần phải mạnh dạn, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Cũng đạt mức tăng trưởng GRDP quý I/2026 trên 8,42% là Gia Lai. Trong cơ cấu tăng trưởng của địa phương này, thương mại, dịch vụ đạt khoảng 51.485 tỷ đồng, tăng 13%; du lịch tăng 17% so với cùng kỳ.

Nghệ An cũng có tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2026 ước đạt 8,15%. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh thực hiện 8.493 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh nhóm các địa phương tăng trưởng GRDP từ 8 - 12%, một số địa ương có tỷ lệ tăng trưởng trên 7%, bao gồm: Lâm Đồng đạt 7,45% (kịch bản đưa ra trong 3 tháng đầu năm 2026 là 9,8%); Đắk Lắk ước đạt 7,49%, bằng khoảng 75% so với kịch bản đề ra...

Nhận diện “điểm nghẽn”, điều hành linh hoạt

Để tăng trưởng quý II/2026 vượt ngưỡng 7,45%, tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập cuộc họp trong đêm bàn về giải pháp tăng trưởng GRDP. Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Tôn Thiện San cho hay, Sở đang xây dựng lại kịch bản tăng trưởng chi tiết, nhằm bảo đảm mục tiêu như đề ra. Tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý hiệu quả tài sản công, tài sản dôi dư.

“Nguồn vốn đầu tư công năm 2026 Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cơ bản phân bổ xong. Còn một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, các đơn vị phối hợp kịp thời để nhanh chóng khởi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn. Riêng các dự án mở mới năm 2026 đã cơ bản hoàn thiện chủ trương đầu tư. Sở Tài chính đề nghị các chủ đầu tư ngay sau khi được phê duyệt chủ trương, phải triển khai thực hiện ngay” - ông San đề xuất.

Thanh Hóa đứng đầu Bắc Trung Bộ về doanh nghiệp thành lập mới Tại Thanh Hóa, quý I/2026, hầu hết các ngành dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ, như: doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 16,6%, doanh thu vận tải tăng 15,5%, tổng thu du lịch tăng 7,1%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I đạt 30.780 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ, bằng 18,3% kế hoạch; đã thu hút được 29 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó 4 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư khoảng 9.410 tỷ đồng và 84,8 triệu USD, so với cùng kỳ, tăng 57,1% về số dự án và gấp 10,8 lần về tổng số vốn đầu tư. Cũng trong quý I, số doanh nghiệp thành lập mới của Thanh Hóa tăng 63,3%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Liên quan đến chỉ tiêu GRDP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu, các sở, ngành phải xây dựng kịch bản chi tiết, bảo đảm tăng trưởng theo kế hoạch. “Mỗi sở, ngành đánh giá đúng thực tiễn, triển khai giải pháp để đi đến kết quả cuối cùng, tránh tình trạng “nói hay, cày dở”. Đối với chỉ tiêu tăng doanh thu sử dụng đất, đóng góp vào ngân sách, sở chuyên ngành cần đẩy mạnh xây dựng, xác định giá đất cụ thể” - Ông Lê Trọng Yên nhấn mạnh.

Quyết tâm này cũng được ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh thêm: “Mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” không còn đường lùi. Tất cả phải vào cuộc quyết tâm, quyết liệt. Trong đó, các lĩnh vực quan trọng như: đầu tư công, thu hút đầu tư, thu ngân sách phải tập trung cao độ”.

Đối với TP. Huế, theo ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, Thành ủy đã chỉ đạo UBND Thành phố cần bám sát kịch bản tăng trưởng, phát huy các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới”.

“Thành ủy thống nhất chủ trương cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trước hết tại các sở, ban, ngành; yêu cầu các đơn vị rà soát, đăng ký và triển khai thực hiện ngay từ quý II/2026” - ông Trung khẳng định.

Tại TP. Đà Nẵng, theo lãnh đạo UBND Thành phố, việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, nhanh nhất có thể quy hoạch thành phố và các quy hoạch liên quan; khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075 trong quý II/2026.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, dự án, khơi thông nguồn lực phát triển; tạo bứt phá tăng trưởng từ các động lực mới và làm mới các động lực cũ, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

“Không thể chấp nhận tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy. Không thể chấp nhận những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, 'chây ì' làm ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ chung. Phải chuyển mạnh, chuyển ngay từ tư duy 'an toàn' sang 'chủ động, quyết liệt, hiệu quả', lấy kết quả thực thi làm thước đo quan trọng nhất” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh thêm.