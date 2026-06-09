Doanh nghiệp

28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc

23:07 | 09/06/2026
(TBTCO) - Tham dự Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Seoul Food 2026 tại Hàn Quốc, 28 doanh nghiệp Việt Nam mang tới nhiều sản phẩm thực phẩm, nông sản chế biến, qua đó thúc đẩy kết nối đối tác, mở rộng xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu Việt tại thị trường Hàn Quốc.
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Ngày 9/6, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế KINTEX, TP. Goyang, Hàn Quốc, Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Seoul Food 2026 chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 1.800 gian hàng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ và đối tác trong lĩnh vực thực phẩm.

Diễn ra từ ngày 9 - 12/6/2026, Seoul Food 2026 là một trong những hội chợ chuyên ngành thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc và có uy tín hàng đầu khu vực châu Á.

28 doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu tại Hàn Quốc
Một gian hàng của doanh nghiệp Việt tại Seoul Food 2026. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Năm nay, 28 doanh nghiệp Việt Nam tham gia Seoul Food 2026, giới thiệu nhiều sản phẩm có thế mạnh như cà phê, đồ uống, trái cây chế biến, hạt điều, hồ tiêu, gia vị tự nhiên, thủy sản chế biến, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm chế biến từ nông sản nhiệt đới.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ cho thấy nỗ lực chuyển mạnh từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Hàn Quốc.

Tại các gian hàng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và khả năng mở rộng thị phần tại Hàn Quốc. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, chú trọng truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng vì sức khỏe, tiêu dùng xanh và tiêu dùng tiện lợi của người Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ cho biết, Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, nhưng cũng là thị trường giàu tiềm năng đối với nông sản, thực phẩm và đồ uống Việt Nam.

Từ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm thực phẩm gắn với K-culture của Hàn Quốc, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham khảo cách kết hợp giữa chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến, bao bì hiện đại, câu chuyện văn hóa và chiến lược thương hiệu quốc gia để nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Cùng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên sâu như Seoul Food có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và đưa thương hiệu thực phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng Hàn Quốc./.

Hà My
Từ khóa:
doanh nghiệp việt triển lãm thực phẩm nông sản chế biến Hội chợ Seoul Food thương hiệu việt xuất khẩu hàn quốc

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