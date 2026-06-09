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Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
15:45 | 09/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BTC công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán. Các thủ tục này liên quan đến hoạt động chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn.
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Tại Quyết định số 1392/QĐ-BTC ngày 7/6/2026, Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thủ tục thứ nhất là đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thủ tục thứ hai là đề nghị đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán
Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh minh họa

Các thủ tục được ban hành nhằm triển khai Nghị định số 200/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo quy định, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông qua hình thức nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa, gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp ngày càng lớn, các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Xem chi tiết quyết định tại đây.

Tấn Minh
Từ khóa:
chứng khoán thủ tục hành chính hoạt động chào bán doanh nghiệp

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