Ngân hàng - Bảo hiểm

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

17:35 | 08/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.
aa

Định hình vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Việc hai năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam (Best Corporate Bank - Vietnam) là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ của VietinBank.

Từ một đơn vị cung cấp giải pháp tài chính, VietinBank đã trở thành đối tác đồng hành kiến tạo giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp. Hai giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới toàn diện, mà còn phản ánh rõ nét định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng trong chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp của VietinBank.

Dẫn nguồn vốn, nâng tầm năng lực phục vụ nền kinh tế: Với tiềm lực tài chính vững mạnh, VietinBank tập trung ưu tiên nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các ngành kinh tế trọng điểm. Việc cải tiến quy trình nghiệp vụ chuyên sâu kết hợp cùng các sáng kiến số hóa giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả nhất.

Nâng tầm năng lực vận hành của doanh nghiệp thông qua trải nghiệm số hóa: Sức mạnh của các nền tảng do VietinBank phát triển nằm ở khả năng thiết kế các giải pháp tích hợp tất cả trong một (one-stop-service), cho phép doanh nghiệp vận hành bộ máy một cách tinh gọn và hiệu quả. Mọi hoạt động từ quản lý dòng tiền đến theo dõi tiến độ kinh doanh giờ đây được hợp nhất trên một nền tảng thống nhất, giúp loại bỏ các rào cản về không gian và thời gian. Sự hội tụ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn giải phóng nguồn lực để doanh nghiệp tập trung tối đa vào các mục tiêu tăng trưởng cốt lõi.

Bứt phá với nền tảng số dành triêng cho đơn vị chấp nhận thanh toán

Giải thưởng Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam (Best Digital Platform for Merchants - Vietnam) vinh danh VietinBank với việc phát triển thành công nền tảng quản lý thanh toán toàn diện (VietinBank Merchant Platform).

Đây là một sáng kiến chuyển đổi số của VietinBank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa việc quản trị dòng tiền trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt. Doanh nghiệp sẽ tối ưu vận hành và kiểm soát dòng tiền, từng bước hình thành năng lực quản trị tập trung, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành và sẵn sàng thích ứng với xu hướng số hóa trong hoạt động kinh doanh. Đây chính là những giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt và được ghi nhận tại giải thưởng năm nay.

VietinBank Merchant Platform thiết lập chuẩn mực mới trong quản trị thanh toán của doanh nghiệp, được phát triển dành riêng cho các đoan vị chấp nhận thanh toán với các tính năng ưu việt:

Quản trị tập trung đa kênh: Tích hợp mọi hình thức thanh toán từ POS, QR Pay đến thương mại điện tử vào một nền tảng duy nhất.

Phân tích dữ liệu thời gian thực: Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) hiện đại với hệ thống báo cáo chi tiết, giúp nhà quản lý theo dõi và ra quyết định chính xác theo thời gian thực (real time)

Số hóa toàn diện: Toàn bộ hành trình từ đăng ký, xử lý hồ sơ đến vận hành đều được thực hiện online, loại bỏ rào cản về thủ tục giấy tờ.

Tiện ích đi kèm đa dạng: Tích hợp thiết bị thông báo giao dịch bằng âm thanh, chữ ký số và hóa đơn điện tử, giúp giảm thiểu sai sót thủ công và tối ưu quy trình vận hành.

Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số bền vững

Với "cú đúp" giải thưởng quốc tế danh giá, VietinBank một lần nữa khẳng định vị thế trụ cột vững chắc và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng và các giải thưởng là một tầm nhìn chiến lược dài hạn của VietinBank trong việc tái định nghĩa chuẩn mực dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

VietinBank không còn dừng lại ở vai trò cấp vốn truyền thống, mà đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một đối tác chiến lược đồng hành toàn diện, cung cấp hệ điều hành tài chín" giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mọi nguồn lực vận hành.

Bằng việc phát triển một hệ sinh thái tài chính thông minh, nơi các công nghệ tiên phong như AI, Big Data và Cloud không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành động lực cốt lõi, VietinBank đang hiện thực hóa cam kết lấy khách hàng làm trung tâm của mọi sự chuyển dịch.

Mỗi giải pháp như VietinBank Merchant Platform hay các nền tảng số hóa xuyên suốt đều là lời giải cho bài toán thực tế về hiệu suất và quản trị dòng tiền mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt.

Hướng tới tương lai, VietinBank khẳng định sẽ tiếp tục tiên phong trong việc cá nhân hóa trải nghiệm và chuẩn hóa quy trình theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, không chỉ để duy trì vị thế dẫn đầu mà còn nhằm kiến tạo một nền kinh tế số minh bạch, hiệu quả, mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Với VietinBank, mỗi giải thưởng nhận được chính là cột mốc khởi đầu cho những hành trình đổi mới sáng tạo xa hơn, tiếp tục nâng tầm giá trị cuộc sống và vị thế kinh tế quốc gia.

Quý doanh nghiệp quan tâm đến các giải pháp tài chính, dịch vụ của VietinBank vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline 1900 558 886 (dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp) để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.
Thanh Thủy
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp

Prudential Việt Nam liên tiếp đón nhận hai giải thưởng về phát triển bền vững

Prudential Việt Nam liên tiếp đón nhận hai giải thưởng về phát triển bền vững

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách quý I tăng hơn 37% so với cùng kỳ

Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Bộ Tài chính và Tập đoàn Check Point tăng cường năng lực an ninh mạng ngành Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ: Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 3

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu bảo hiểm 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, giảm 14,2%. Doanh nghiệp tiếp tục định hướng tăng trưởng thận trọng, tối ưu hiệu quả. Đồng thời, PTI dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 2:1 và "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu tài chính cá nhân gia tăng và hành vi người dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, VietCredit đẩy mạnh hệ sinh thái Tin Vay - giải pháp vay tiêu dùng cá nhân tích giúp người Việt tiếp cận khoản vay nhanh chóng và thuận tiện.
(TBTCO) - Manulife Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động vận hành và phát triển sản phẩm và dịch vụ.
(TBTCO) - Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 6.450 tỷ đồng năm 2026, VPBankS đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới, nơi các cấu phần kinh doanh cốt lõi được định vị rõ ràng hơn. Trong bối cảnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức được nâng hạng kỳ vọng sẽ trở thành “lực đẩy” quan trọng.
(TBTCO) - Sáng ngày 8/4, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.106 VND/USD; tỷ giá ngân hàng dao động trong biên độ 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD, còn thị trường tự do đi ngang. Trên thị trường quốc tế, DXY giảm 0,88% xuống 98,98 điểm, mất mốc quan trọng 100 điểm sau khi thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn.
(TBTCO) - Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.
(TBTCO) - Sáng ngày 8/4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn lùi về quanh vùng 169 - 172,5 triệu đồng/lượng.
Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu bảo hiểm gốc 6.200 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục nghiệp vụ theo hướng giảm dần phụ thuộc vào xe cơ giới. Doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng kênh phân phối, hợp tác với các đối tác chiến lược, phát triển bảo hiểm số, hướng tới lọt top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu.
Phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ

Phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách đạt 37% dự toán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

Bộ Tài chính phổ biến những quy định mới về quản lý nợ công

Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

Từ thị trường cận biên tới điểm đến của dòng vốn quốc tế

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

