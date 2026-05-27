Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2, đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt khoảng 6.030 nghìn tỷ đồng, tăng 3,84% so với cuối năm 2025.

Dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn mức bình quân 4,42% của cả nước, quy mô tín dụng của hai địa phương này hiện vẫn chiếm tới 31,1% tổng dư nợ toàn quốc, cho thấy sức hấp thụ vốn của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn ở mức cao.

Trong cơ cấu tín dụng, dư nợ bằng đồng Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế với 5.707 nghìn tỷ đồng, tương đương 94,6% tổng dư nợ trên địa bàn. So với cuối năm ngoái, tín dụng bằng VND tăng 2,92%.

Đáng chú ý, phần lớn dòng vốn đang tập trung vào các lĩnh vực sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành có mức tăng tín dụng cao nhất, đạt 5,8%. Đây là nhóm ngành giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và chuỗi cung ứng tại khu vực phía Nam. Việc tín dụng tiếp tục tăng ở lĩnh vực này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì nhu cầu bổ sung vốn để mở rộng sản xuất và phục vụ đơn hàng.

Xếp sau công nghiệp chế biến là lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với mức tăng 5,4%. Hoạt động bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 4,4%.

Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận tăng trưởng tín dụng ổn định như xây dựng tăng 3,3%, vận tải kho bãi tăng 3,1%. Trong khi đó, khu vực kinh tế hộ, bao gồm nhu cầu vốn phục vụ sản xuất và tiêu dùng, tăng 2,7%.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, diễn biến tín dụng trong thời gian qua phản ánh hiệu quả từ các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong định hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và áp lực từ giá dầu tăng cao, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai vẫn duy trì được sự ổn định về tăng trưởng GRDP. Cùng với đó, việc đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trọng điểm và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Theo giới chuyên môn, đây là yếu tố giúp dòng tín dụng tại khu vực phía Nam tiếp tục duy trì đà tăng trong những tháng đầu năm nay./.