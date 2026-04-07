FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026

Hà My

Hà My

17:01 | 07/04/2026
(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
aa

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt dòng vốn

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/3/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam (bao gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt 15,20 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 904 dự án với tổng vốn đạt 10,23 tỷ USD, tăng 6,4% về số dự án và gấp 2,4 lần về giá trị vốn.

FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026
FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026. Ảnh minh họa

Cơ cấu đầu tư tiếp tục nghiêng mạnh về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 7,07 tỷ USD, chiếm 69% tổng vốn đăng ký cấp mới. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với 2,28 tỷ USD, chiếm 22,3%; các ngành còn lại đạt 884,6 triệu USD, chiếm 8,7%.

Xét theo đối tác đầu tư, trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026, Singapore tiếp tục dẫn đầu với 5,32 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 3,68 tỷ USD, chiếm 35,9%; Trung Quốc 417,5 triệu USD, chiếm 4,1%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 256,8 triệu USD, chiếm 2,5%; Nhật Bản 191,3 triệu USD, chiếm 1,9%; Hoa Kỳ 91,3 triệu USD, chiếm 0,9%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2026, có 251 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,3 tỷ USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,85 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD, chiếm 18,2%; các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 11,2%.

Đáng chú ý, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt 2,66 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Trong đó, có 158 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 298,7 triệu USD và 545 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,36 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,85 tỷ USD, chiếm 69,6% giá trị góp vốn; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 389,2 triệu USD, chiếm 14,6%; ngành còn lại 421,1 triệu USD, chiếm 15,8%.

Vốn thực hiện quý I/2026 cao nhất 5 năm, đầu tư ra nước ngoài tăng tốc

Không chỉ tăng về vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện trong quý I/2026 cũng đạt kết quả tích cực với 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của quý I trong 5 năm qua. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Trong cơ cấu vốn thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 4,48 tỷ USD, chiếm tới 82,8%. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD (7,2%), trong khi sản xuất và phân phối điện, khí, nước đạt 196,1 triệu USD (3,6%).

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh. Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn 597,2 triệu USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ; cùng với 4 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 22,8 triệu USD, gấp 4,3 lần.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thu hút đầu tư lớn gồm sản xuất, phân phối điện, khí (26,4%), xây dựng (24,3%) và vận tải kho bãi (24,1%).

Trong ba tháng đầu năm 2026, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là điểm đến lớn nhất của dòng vốn đầu tư Việt Nam với 176,7 triệu USD, chiếm 28,5%. Tiếp theo là Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 24,2%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 13,4%; Angola 30 triệu USD, chiếm 4,8%; Hà Lan 29,4 triệu USD, chiếm 4,7%; Thụy Điển 28,5 triệu USD, chiếm 4,6%.

Những kết quả trên cho thấy dòng vốn đầu tư, cả vào và ra, đang vận động tích cực ngay từ đầu năm, góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng và hội nhập sâu rộng của kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Tính chung quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 24,47 tỷ USD, giảm 16,6%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 98,46 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 80,1%.

Hà My
Bài liên quan

APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

Dòng vốn FDI đầu năm thận trọng nhưng niềm tin dài hạn vẫn duy trì

Dòng vốn FDI đầu năm thận trọng nhưng niềm tin dài hạn vẫn duy trì

ETF vào ròng trở lại khi thị trường hướng tới kỳ cơ cấu quý I

ETF vào ròng trở lại khi thị trường hướng tới kỳ cơ cấu quý I

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 486/QĐ-BTC công bố các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.
“Đánh thức” nguồn điện mặt trời mái nhà: Giảm chi phí, tăng tự chủ năng lượng

“Đánh thức” nguồn điện mặt trời mái nhà: Giảm chi phí, tăng tự chủ năng lượng

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa khô ngày càng rõ nét, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xem là “cú hích” mạnh mẽ thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

(TBTCO) - Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến huy động nguồn lực khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên xây dựng khung hạ tầng chiến lược.
Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

(TBTCO) - Đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87% trong quý I/2026 - thuộc nhóm cao nhất nhiều năm, Hà Nội vẫn đối mặt áp lực từ giá xăng dầu và chi phí đầu vào gia tăng. Bước sang quý II, thành phố xác định phải đồng thời bứt tốc đầu tư công, khơi thông mạnh nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo, kinh tế số và dịch vụ.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

(TBTCO) - Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định làm chủ đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai công nhận là khu công nghệ số tập trung.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao