FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt dòng vốn

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/3/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam (bao gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt 15,20 tỷ USD, tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 904 dự án với tổng vốn đạt 10,23 tỷ USD, tăng 6,4% về số dự án và gấp 2,4 lần về giá trị vốn.

Cơ cấu đầu tư tiếp tục nghiêng mạnh về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 7,07 tỷ USD, chiếm 69% tổng vốn đăng ký cấp mới. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với 2,28 tỷ USD, chiếm 22,3%; các ngành còn lại đạt 884,6 triệu USD, chiếm 8,7%.

Xét theo đối tác đầu tư, trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026, Singapore tiếp tục dẫn đầu với 5,32 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 3,68 tỷ USD, chiếm 35,9%; Trung Quốc 417,5 triệu USD, chiếm 4,1%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 256,8 triệu USD, chiếm 2,5%; Nhật Bản 191,3 triệu USD, chiếm 1,9%; Hoa Kỳ 91,3 triệu USD, chiếm 0,9%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2026, có 251 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,3 tỷ USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,85 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD, chiếm 18,2%; các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 11,2%.

Đáng chú ý, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt 2,66 tỷ USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Trong đó, có 158 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 298,7 triệu USD và 545 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,36 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,85 tỷ USD, chiếm 69,6% giá trị góp vốn; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 389,2 triệu USD, chiếm 14,6%; ngành còn lại 421,1 triệu USD, chiếm 15,8%.

Vốn thực hiện quý I/2026 cao nhất 5 năm, đầu tư ra nước ngoài tăng tốc

Không chỉ tăng về vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện trong quý I/2026 cũng đạt kết quả tích cực với 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của quý I trong 5 năm qua. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Trong cơ cấu vốn thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 4,48 tỷ USD, chiếm tới 82,8%. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD (7,2%), trong khi sản xuất và phân phối điện, khí, nước đạt 196,1 triệu USD (3,6%).

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh. Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn 597,2 triệu USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ; cùng với 4 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 22,8 triệu USD, gấp 4,3 lần.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thu hút đầu tư lớn gồm sản xuất, phân phối điện, khí (26,4%), xây dựng (24,3%) và vận tải kho bãi (24,1%).

Trong ba tháng đầu năm 2026, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là điểm đến lớn nhất của dòng vốn đầu tư Việt Nam với 176,7 triệu USD, chiếm 28,5%. Tiếp theo là Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 24,2%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 13,4%; Angola 30 triệu USD, chiếm 4,8%; Hà Lan 29,4 triệu USD, chiếm 4,7%; Thụy Điển 28,5 triệu USD, chiếm 4,6%.

Những kết quả trên cho thấy dòng vốn đầu tư, cả vào và ra, đang vận động tích cực ngay từ đầu năm, góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng và hội nhập sâu rộng của kinh tế Việt Nam trong năm 2026.