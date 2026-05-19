Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cảm ơn và ghi nhận tình cảm của Đại sứ Olivier Brochet đã dành cho Việt Nam thời gian qua; đặc biệt là những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, tín dụng...

Theo Thứ trưởng, hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực trên thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, mối quan hệ song phương đã có những bước tiến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực bao gồm chính trị - ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục và đào tạo và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Olivier Brochet trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Tài chính, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Bộ Tài chính vào thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet khẳng định, Chính phủ Pháp khẳng định luôn ủng hộ Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế và đặc biệt coi trọng phát triển gắn với đảm bảo công bằng xã hội trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

Cũng tại buổi tiếp, thông qua Thứ trưởng, Đại sứ Olivier Brochet có lời mời Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc đại diện Bộ Tài chính tham dự kỳ họp của Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam - Pháp (VFLF) và Diễn đàn kinh tế ASEAN trong hai ngày 18 - 19/6/2026; Diễn đàn thường niên của Câu lạc bộ Paris ngày 24/6/2026.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cảm ơn phía Pháp về lời mời, trên cơ sở chương trình cụ thể, Bộ Tài chính sẽ cân nhắc cử đại diện phù hợp tham dự.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đại sứ Olivier Brochet đã cùng nhau đề xuất và trao đổi về phương hướng, các biện pháp thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pháp trong thời gian tới, như: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư chung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách đầu tư nước ngoài, mở rộng lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và đa dạng hoá các hình thức đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư giảm chi phí hoạt động và sản xuất.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam tiếp tục hợp tác song phương chặt chẽ với Pháp trong xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau về chính sách, môi trường đầu tư của hai bên để đẩy nhanh dòng vốn đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

Thứ trưởng cũng đề xuất Pháp tiếp tục xúc tiến các dự án lớn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nghiên cứu và phát triển; khuyến khích các nhà đầu tư Pháp liên danh với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược, có tính lan tỏa cao.

Đồng thời mong muốn Pháp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư để ứng phó biến đổi khí hậu, đón xu hướng dịch chuyển sản xuất và tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Olivier Brochet cho biết, Quốc hội và Chính phủ Pháp hoàn tất các thủ tục phê chuẩn EVIPA trong thời gian sớm nhất. Việc EVIPA sớm có hiệu lực cùng với EVFTA sẽ tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng đầu tư vào Việt Nam, mở ra những cơ hội mới để kết nối giao thương giữa Việt Nam và Pháp.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đại sứ Olivier Brochet tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của hai bên, hợp tác kinh tế, tài chính giữa Pháp và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc gắn kết hai nền kinh tế.