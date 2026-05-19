Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5

Vân Hà

17:50 | 19/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6215/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý tài sản công

Theo nhận định của giới chuyên môn, việc ban hành công văn này của Bộ Tài chính là bước siết tiến độ mạnh mẽ nhằm đưa tài sản công vào khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc thất thoát, lãng phí sau quá trình tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền trong tháng 5/2026 để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Nội dung rà soát, ban hành bao gồm hàng loạt quy định liên quan đến phân cấp quản lý tài sản công, tiêu chuẩn định mức trụ sở làm việc, xe ô tô công, máy móc thiết bị chuyên dùng.

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành đầy đủ hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo. Đây là hai lĩnh vực có khối lượng tài sản công lớn, đặc thù sử dụng phức tạp và đang phát sinh nhiều vướng mắc sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công văn cũng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý để xác định rõ nhu cầu tiếp tục sử dụng, điều chuyển hay xử lý dôi dư. Đối với các trụ sở tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển làm cơ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, việc bố trí diện tích phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Công văn của Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu rà soát chi tiết từng nhóm diện tích gồm diện tích phục vụ chức danh, diện tích dùng chung và diện tích chuyên dùng. Trường hợp diện tích sử dụng vượt tiêu chuẩn nhưng chưa có đơn vị nhận điều chuyển, cơ quan đang quản lý phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao quản lý phần diện tích vượt chuẩn theo đúng quy định.

Đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà đất đôi dư trước ngày 30/5/2026

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”. Theo đó, những trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành tổ chức thực hiện trước ngày 30/5/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với các trường hợp chưa có quyết định xử lý, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành phê duyệt phương án xử lý trước ngày 25/5/2026.

Một điểm đáng chú ý khác trong Công văn số 6215/BTC-QLCS là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bàn giao, tiếp nhận đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 30/5/2026. Bộ Tài chính đồng thời hướng dẫn cụ thể các hình thức khai thác, xử lý theo quy định của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Đối với các cơ sở nhà, đất được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương khai thác, Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng hoặc điều chỉnh ngay kế hoạch quản lý, khai thác; đồng thời ban hành bảng giá cho thuê theo hướng “làm đến đâu ban hành đến đó”, tránh tình trạng tài sản bỏ không do chờ hoàn thiện đồng bộ cơ chế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường chế độ báo cáo, trong đó bổ sung thống kê cụ thể tình trạng rà soát các cơ sở tiếp tục sử dụng, số cơ sở phù hợp tiêu chuẩn định mức, số cơ sở vượt chuẩn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định xử lý và số cơ sở chưa rà soát. Các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Theo giới chuyên gia, việc Bộ Tài chính liên tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc trong thời gian gần đây cho thấy công tác xử lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy đang bước vào giai đoạn “nước rút”, với yêu cầu không chỉ hoàn thành về thủ tục mà còn phải nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác thực tế, tránh tình trạng “để đó chờ xử lý” kéo dài nhiều năm.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư lần này cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ trong việc đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tế cho thấy, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương phát sinh số lượng lớn trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư. Nếu chậm xử lý sẽ dẫn tới xuống cấp tài sản, phát sinh chi phí bảo trì, bảo vệ, đồng thời gây lãng phí nguồn lực đất đai công.
bộ tài chính xử lý nhà đất dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính Công văn số 6215/BTC-QLCS

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách tại Bộ Tài chính

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Ứng dụng AI hỗ trợ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên trên eTax Mobile

Danh mục đầu tư mở rộng, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững lợi nhuận nghìn tỷ

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Quảng Ninh tăng tốc thu ngân sách, mục tiêu cán mốc 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 29/4/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.854,10 điểm; tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng; huy động hơn 125,556 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ…
Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

(TBTCO) - Quyết định số 1154/QĐ-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Áp dụng nhiều giải pháp, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo quản, quản lý hàng dự trữ quốc gia, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia. Qua đó, các mặt hàng dự trữ được bảo quản luôn đảm bảo chất lượng và số lượng.
Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) do Giám đốc quốc gia WB tại Lào, Campuchia, Việt Nam - bà Mariam J.Sherman làm trưởng đoàn.
Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

(TBTCO) - Mỗi năm, hơn 1.000 tỷ USD hàng hóa đi qua hệ thống cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh nhưng phần lớn giao dịch tài chính lại được thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Theo các chuyên gia, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế và từng bước đưa các hoạt động tài chính quay trở lại Việt Nam.
Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

(TBTCO) - Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ đạo của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi thường xuyên năm 2026, quyết tâm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.
Hoàn tất bố trí phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã mới

(TBTCO) - Cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm điều kiện làm việc cho cấp xã mới đang được các địa phương khẩn trương hoàn thiện. Đến nay, toàn bộ các xã sau sắp xếp đã được bố trí xe ô tô phục vụ công tác và trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc, tạo nền tảng để bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt.
Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bệ phóng mới cho khu vực kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính xây dựng nhằm thay thế cho toàn bộ nội dung của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Các nhóm chính sách được đề xuất mang cách tiếp cận đột phá, được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bệ phóng mới, thiết thực và vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

