Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý tài sản công

Theo nhận định của giới chuyên môn, việc ban hành công văn này của Bộ Tài chính là bước siết tiến độ mạnh mẽ nhằm đưa tài sản công vào khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc thất thoát, lãng phí sau quá trình tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền trong tháng 5/2026 để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Nội dung rà soát, ban hành bao gồm hàng loạt quy định liên quan đến phân cấp quản lý tài sản công, tiêu chuẩn định mức trụ sở làm việc, xe ô tô công, máy móc thiết bị chuyên dùng.

Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 30/5. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành đầy đủ hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo. Đây là hai lĩnh vực có khối lượng tài sản công lớn, đặc thù sử dụng phức tạp và đang phát sinh nhiều vướng mắc sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công văn cũng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý để xác định rõ nhu cầu tiếp tục sử dụng, điều chuyển hay xử lý dôi dư. Đối với các trụ sở tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển làm cơ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, việc bố trí diện tích phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Công văn của Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu rà soát chi tiết từng nhóm diện tích gồm diện tích phục vụ chức danh, diện tích dùng chung và diện tích chuyên dùng. Trường hợp diện tích sử dụng vượt tiêu chuẩn nhưng chưa có đơn vị nhận điều chuyển, cơ quan đang quản lý phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao quản lý phần diện tích vượt chuẩn theo đúng quy định.

Đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà đất đôi dư trước ngày 30/5/2026

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”. Theo đó, những trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành tổ chức thực hiện trước ngày 30/5/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với các trường hợp chưa có quyết định xử lý, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành phê duyệt phương án xử lý trước ngày 25/5/2026.

Một điểm đáng chú ý khác trong Công văn số 6215/BTC-QLCS là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bàn giao, tiếp nhận đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 30/5/2026. Bộ Tài chính đồng thời hướng dẫn cụ thể các hình thức khai thác, xử lý theo quy định của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Đối với các cơ sở nhà, đất được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương khai thác, Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng hoặc điều chỉnh ngay kế hoạch quản lý, khai thác; đồng thời ban hành bảng giá cho thuê theo hướng “làm đến đâu ban hành đến đó”, tránh tình trạng tài sản bỏ không do chờ hoàn thiện đồng bộ cơ chế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường chế độ báo cáo, trong đó bổ sung thống kê cụ thể tình trạng rà soát các cơ sở tiếp tục sử dụng, số cơ sở phù hợp tiêu chuẩn định mức, số cơ sở vượt chuẩn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định xử lý và số cơ sở chưa rà soát. Các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Theo giới chuyên gia, việc Bộ Tài chính liên tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc trong thời gian gần đây cho thấy công tác xử lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy đang bước vào giai đoạn “nước rút”, với yêu cầu không chỉ hoàn thành về thủ tục mà còn phải nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác thực tế, tránh tình trạng “để đó chờ xử lý” kéo dài nhiều năm.