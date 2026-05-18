Tài chính

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Vân Hà

[email protected]
12:21 | 18/05/2026
(TBTCO) - Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chỉ đạo của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi thường xuyên năm 2026, quyết tâm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã quán triệt toàn bộ các đơn vị trong toàn hệ thống nâng cao trách nhiệm trong tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi hội nghị, hội thảo, công tác trong và ngoài nước, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW.

Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ảnh: H.T

Để triển khai nhiệm vụ này, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 2869/KBNN-TVQT ngày 11/5/2026 yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính tới toàn thể công chức, người lao động.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường số nhằm giảm chi phí đi lại, tổ chức họp và lưu trú. Các nội dung công việc được rà soát, lồng ghép hợp lý để hạn chế tổ chức nhiều cuộc họp riêng lẻ.

Đối với các đoàn công tác trong và ngoài nước, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ về thành phần, nội dung, thời gian làm việc và hiệu quả thực hiện; tiếp tục cắt giảm các đoàn công tác nước ngoài chưa thực sự cần thiết, hạn chế số lượng thành viên tham gia và rút ngắn thời gian công tác khi có thể.

Bên cạnh đó, các giải pháp tiết kiệm điện năng, văn phòng phẩm và chi phí hành chính cũng được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống như sử dụng hồ sơ điện tử, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điều hòa đúng quy định và chủ động xây dựng kế hoạch công tác để tiết kiệm chi phí đi lại.

Theo Kho bạc Nhà nước, việc thực hiện nghiêm các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính mà còn tạo thêm dư địa nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước tiết kiệm chi thường xuyên chống lãng phí

(TBTCO) - Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đang bộc lộ nhiều vướng mắc mới từ thực tiễn. Các bộ, ngành, địa phương đồng loạt kiến nghị sửa đổi không chỉ cho thấy áp lực trong bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy, mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý tài sản công theo hướng linh hoạt, đồng bộ và thích ứng với mô hình vận hành mới của nền hành chính.
(TBTCO) - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Học viện Tài chính cần tập trung vào các định hướng trọng tâm, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước và từng bước đạt trình độ khu vực, trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín của ngành Tài chính, tiên phong xây dựng mô hình đại học số trong lĩnh vực tài chính…
(TBTCO) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tái định hình lĩnh vực tài chính, việc xây dựng "niềm tin số" được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển thị trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Trong bối cảnh đó cần hoàn thiện hạ tầng số, khung pháp lý và cơ chế giám sát nhằm tạo nền tảng cho kinh tế số và thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
(TBTCO) - Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS không phải là “đích đến”. Hành trình sử dụng chung ngôn ngữ tài chính toàn cầu sẽ gia tăng thêm lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận dòng vốn quốc tế.
(TBTCO) - Qua 20 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng có quy mô lớn, trọng điểm có ý nghĩa chiến lược của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao hai nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Hải quan là hoàn thiện thể chế và triển khai hiệu quả hải quan số trước sức ép thông quan rất lớn cùng yêu cầu kiểm soát hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm chi phí logistics.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước khu vực III, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.
