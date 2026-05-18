Kho bạc Nhà nước siết chặt tiết kiệm chi thường xuyên, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã quán triệt toàn bộ các đơn vị trong toàn hệ thống nâng cao trách nhiệm trong tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi hội nghị, hội thảo, công tác trong và ngoài nước, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW.

Để triển khai nhiệm vụ này, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 2869/KBNN-TVQT ngày 11/5/2026 yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính tới toàn thể công chức, người lao động.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường số nhằm giảm chi phí đi lại, tổ chức họp và lưu trú. Các nội dung công việc được rà soát, lồng ghép hợp lý để hạn chế tổ chức nhiều cuộc họp riêng lẻ.

Đối với các đoàn công tác trong và ngoài nước, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ về thành phần, nội dung, thời gian làm việc và hiệu quả thực hiện; tiếp tục cắt giảm các đoàn công tác nước ngoài chưa thực sự cần thiết, hạn chế số lượng thành viên tham gia và rút ngắn thời gian công tác khi có thể.

Bên cạnh đó, các giải pháp tiết kiệm điện năng, văn phòng phẩm và chi phí hành chính cũng được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống như sử dụng hồ sơ điện tử, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điều hòa đúng quy định và chủ động xây dựng kế hoạch công tác để tiết kiệm chi phí đi lại.

Theo Kho bạc Nhà nước, việc thực hiện nghiêm các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính mà còn tạo thêm dư địa nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.