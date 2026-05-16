Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Ngày 16/5, Học viện Tài chính tổ chức Lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu và Cổng thông tin điện tử Học viện Tài chính, chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam, Diễn đàn Hợp tác và phát triển lần thứ II năm 2026.

Tham dự sự kiện có PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; cùng đông đảo đại biểu, đối tác, nhà khoa học…

Diễn đàn Hợp tác và phát triển là hệ sinh thái chiến lược

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ: “Nhìn lại năm học vừa qua, Học viện Tài chính đã đạt được những thành tích khoa học đáng tự hào: số lượng công trình trên tạp chí quốc tế uy tín tăng vượt bậc; nhiều đề tài cấp bộ, cấp quốc gia nghiệm thu xuất sắc; phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng lan rộng” - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay.

Theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, sự kiện trọng đại hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện thông điệp: Học viện Tài chính đang bước vào kỷ nguyên mới với bản lĩnh, tầm nhìn và khát vọng vươn mình mạnh mẽ… Bộ nhận diện thương hiệu mới không đơn thuần là thay đổi logo hay màu sắc, mà là sự kết tinh của hơn 63 năm xây dựng, phấn đấu và khẳng định vị thế, là tuyên ngôn về bước chuyển mình của Học viện Tài chính trong kỷ nguyên mới.

Từ những ngày đầu thành lập vào năm 1963 - trùng với dấu mốc lịch sử Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Tài chính đã trải qua bao thăng trầm, bao thế hệ thầy trò kế tiếp nhau gây dựng nên một thương hiệu uy tín, vững chắc trong hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu tài chính quốc gia. Mỗi nét vẽ trong Bộ nhận diện thương hiệu mới đều mang trong đó hơi thở của lịch sử, tâm huyết của các thế hệ và khát vọng của tương lai.

Tại Diễn đàn Hợp tác và phát triển lần thứ II, các chuyên gia, doanh nghiệp tập trung thảo luận các chủ đề: Định hướng xác lập mô hình kinh tế mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Tài chính xanh - ESG - phát triển bền vững: cơ hội nghề nghiệp mới cho sinh viên…

Bộ nhận diện được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập. Kế thừa những giá trị học thuật, đạo đức và uy tín mà các thế hệ đi trước dày công vun đắp. Đổi mới toàn diện trong tư duy giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học. Hội nhập tự tin vào không gian giáo dục khu vực và quốc tế với bản sắc riêng của một cơ sở đào tạo tài chính hàng đầu Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng khai mạc Diễn đàn Hợp tác và phát triển lần thứ II năm 2026. Theo Giám đốc Học viện Tài chính, đây là nơi hội tụ của những con người, những tổ chức cùng chung một khát vọng: xây dựng hệ sinh thái tri thức - kinh tế - xã hội bền vững cho Việt Nam.

Học viện Tài chính xác định Diễn đàn Hợp tác và phát triển là hệ sinh thái chiến lược, cầu nối quan trọng giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nhân - hiệp hội - gia đình. Sáu chủ thể này, khi cùng ngồi lại, không chỉ trao đổi ý tưởng, mà còn tạo ra giá trị thực, gắn kết lý thuyết với thực tiễn, nối tri thức với hành động, nối đào tạo với thị trường…

Cụ thể hóa tư duy phát triển mới vào các hoạt động học thuật

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá, buổi lễ hôm nay diễn ra với một chuỗi các sự kiện, trong đó việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu và khai trương Cổng thông tin điện tử mới có ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là hoạt động đổi mới hình ảnh hay truyền thông thương hiệu, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy phát triển, tư duy quản trị đại học và chiến lược tái định vị thương hiệu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng…

Chủ đề của diễn đàn năm nay: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới” phản ánh rất rõ việc Học viện Tài chính đã cụ thể hóa tư duy phát triển mới của Đảng và Nhà nước ta vào các hoạt động học thuật, đó là: chuyển từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào tài nguyên, vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và giá trị gia tăng cao.

Để phát huy những truyền thống quý báu và những kết quả thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải đề nghị Học viện Tài chính cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong mọi hoạt động; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế, tài chính... để kịp thời cụ thể hóa trong các hoạt động học thuật.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hình thành các trung tâm nghiên cứu mới ngang tầm khu vực và quốc tế, xây dựng các phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm chính sách và các nền tảng nghiên cứu mở về tài chính số, công nghệ tài chính, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và quản trị tài chính công hiện đại…

Đặc biệt, phát huy giá trị cốt lõi “Tài - Tâm - Chính”; xây dựng môi trường giáo dục liêm chính, nhân văn, sáng tạo và hội nhập; đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên môn cao, có năng lực đổi mới sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần phụng sự Tổ quốc; phát triển thế hệ sinh viên toàn diện về tri thức, kỹ năng, đạo đức, văn hóa và trách nhiệm công dân; góp phần đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Tái định vị chiến lược, khẳng định uy tín khoa học

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức và tư vấn chính sách phát triển quốc gia. Đối với lĩnh vực tài chính - huyết mạch của nền kinh tế, thì yêu cầu này càng cấp thiết. Ngành Tài chính cần đội ngũ nhân lực có tư duy số, năng lực phân tích và đạo đức vững vàng, cùng những luận cứ khoa học sâu sắc để hoạch định chính sách về tài chính công, tài chính số, tài chính xanh và quản trị rủi ro quốc gia.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao định hướng của Học viện Tài chính với cách tiếp cận hệ thống và đồng bộ: đổi mới từ tư duy phát triển, mô hình quản trị, nền tảng công nghệ đến chiến lược thương hiệu và hệ sinh thái hợp tác. Việc xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ là thay đổi hình ảnh, mà là tái định vị chiến lược, khẳng định uy tín khoa học và trách nhiệm xã hội của Học viện. Một thương hiệu mạnh phải dựa trên nền tảng chất lượng đào tạo và khả năng phụng sự xã hội.

Bên cạnh đó, việc vận hành Cổng thông tin điện tử mới thể hiện quyết tâm của Học viện Tài chính trong việc chuyển đổi số toàn diện, tái cấu trúc mô hình vận hành trên nền tảng dữ liệu và quản trị thông minh. Đây sẽ là hạ tầng kết nối học thuật và không gian chia sẻ tri thức tiên tiến…

Trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Học viện Tài chính tập trung vào một số định hướng trọng tâm sau: Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước, từng bước đạt trình độ khu vực. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, chuẩn quốc tế; chú trọng các lĩnh vực mới như tài chính số, tài chính xanh, công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro. Thứ hai, phát triển Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín của ngành Tài chính; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có năng lực công bố quốc tế và tham gia giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia. Thứ ba, tiên phong xây dựng mô hình đại học số trong lĩnh vực tài chính; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu; từng bước hình thành hệ sinh thái đại học thông minh, đổi mới sáng tạo. Thứ tư, phát triển hệ sinh thái hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, định chế tài chính, các trường đại học và đối tác quốc tế; hướng tới mô hình đại học mở - kết nối - đồng sáng tạo. Thứ năm, tập trung phát triển cơ sở Hòa Lạc trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện đại của Học viện trong tương lai; tận dụng lợi thế của Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng môi trường giáo dục xanh, thông minh và hội nhập quốc tế.

