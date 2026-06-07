Xã hội

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
17:51 | 07/06/2026
(TBTCO) - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc phiên làm việc đầu tiên với sự tham dự của gần 600 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước.
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Đại hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Trước khi bước vào chương trình làm việc, đoàn đại biểu dự Đại hội do ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã vào Lăng viếng Hồ Chí Minh, đồng thời dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2026, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2026 - 2031.

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Theo báo cáo trình Đại hội, nhiệm kỳ qua ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành và vượt mức 16/18 chỉ tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu khó đạt kết quả cao hơn mục tiêu nhiệm kỳ như số tổ hợp tác được thành lập vượt 4,5%; số hợp tác xã và hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt gần 3%; số hộ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử vượt 21,5%; Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng vượt hơn 17%.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hằng năm, các cấp Hội vận động khoảng 6,5 triệu hộ đăng ký tham gia, trong đó có trên 3,4 triệu hộ được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho hơn 2,8 triệu hội viên, xây dựng trên 4.900 mô hình điểm; vận động 7,7 triệu hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn và hỗ trợ hơn 607.000 hộ nông dân tham gia các sàn thương mại điện tử.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 mục tiêu cùng 11 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó có 4 nhiệm vụ đột phá để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng xác định 4 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới, gồm: đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với an toàn thực phẩm; nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ hội và hội viên, trọng tâm là kỹ năng số; hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: kết nạp từ 500.000 hội viên mới trở lên, hỗ trợ thành lập 5.000 tổ hợp tác và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp, có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Diệu Hoa
Từ khóa:
nông dân đại hội

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