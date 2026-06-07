Đại hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Trước khi bước vào chương trình làm việc, đoàn đại biểu dự Đại hội do ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã vào Lăng viếng Hồ Chí Minh, đồng thời dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2026, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2026 - 2031.

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Theo báo cáo trình Đại hội, nhiệm kỳ qua ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành và vượt mức 16/18 chỉ tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu khó đạt kết quả cao hơn mục tiêu nhiệm kỳ như số tổ hợp tác được thành lập vượt 4,5%; số hợp tác xã và hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt gần 3%; số hộ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử vượt 21,5%; Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng vượt hơn 17%.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Hằng năm, các cấp Hội vận động khoảng 6,5 triệu hộ đăng ký tham gia, trong đó có trên 3,4 triệu hộ được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho hơn 2,8 triệu hội viên, xây dựng trên 4.900 mô hình điểm; vận động 7,7 triệu hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn và hỗ trợ hơn 607.000 hộ nông dân tham gia các sàn thương mại điện tử.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 mục tiêu cùng 11 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó có 4 nhiệm vụ đột phá để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới.