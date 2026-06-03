Thời sự

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
11:15 | 03/06/2026
(TBTCO) - Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
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Đây là kỳ đại hội của khát vọng đổi mới, nơi trí tuệ và bản lĩnh của giai cấp công nhân được hội tụ để thực hiện mục tiêu: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Sáng ngày 3/6/2026, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trưởng các Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trưởng các Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đườngBắc Sơn.

Ngày 3/6/2026: Diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận.

Ngày 4/6/2026: Phiên trọng thể Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động; bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Ngày 5/6/2026: Chương trình trao đổi, thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ với đại biểu Đại hội về chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”; phiên bế mạc Đại hội; ra mắt Ban Chấp hành Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” trên nền tảng là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Một số hình ảnh chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam:

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Đức Minh
Từ khóa:
đại hội công đoàn công đoàn việt nam

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