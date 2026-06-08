Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, hiệu quả, nhận thức chính trị, trình độ, năng lực và kỹ năng sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn được khơi dậy; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện; vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo, giữ vai trò nền tảng, có đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, mà quan trọng hơn là xác định phương hướng, giải pháp đột phá để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

Ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam cũng như bà con nông dân cả nước giai đoạn vừa qua, ông Trần Cẩm Tú lưu ý tới các mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng đã xác định rõ như phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn hiện đại; nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện...

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khắc phục bệnh hình thức, hành chính hóa.

Các cấp hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong mọi hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến; làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, liên kết với chế biến và thị trường...

Các cấp Hội Nông dân cả nước cần triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề, phát triển kinh tế tập thể; tăng cường phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy các phong trào thi đua, mở rộng đối thoại, lắng nghe ý kiến nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.​

Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ, vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam; nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, giữ vững an ninh trật tự để người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên.../.