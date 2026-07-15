Xã hội

Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng

Diệu Hoa

Diệu Hoa

14:59 | 15/07/2026
(TBTCO) - Dù tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế, sức mua vẫn phục hồi chậm, đòi hỏi các giải pháp kích cầu, nâng cao chất lượng hàng Việt và thúc đẩy hệ thống bán lẻ hiện đại trong những tháng cuối năm.
aa

Tiêu dùng tăng trưởng hai con số

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất từng ghi nhận trong nửa đầu năm, khẳng định vai trò của tiêu dùng nội địa là một trong những “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế.

Riêng tháng 6, tổng mức bán lẻ đạt khoảng 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính riêng quý II, quy mô thị trường tiêu dùng đạt gần 1.978 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9%, cho thấy đà phục hồi ngày càng rõ nét…

Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng
Xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử ngày càng rõ nét. Ảnh: Đức Thanh

Trong cơ cấu doanh thu, bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.941,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 75,6% tổng doanh thu và tăng 12,5% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng tăng trưởng nổi bật như đá quý và kim loại quý tăng 31,3%; xăng dầu tăng 15,3%; vật liệu xây dựng tăng 13,2%; hàng may mặc tăng 12,5%; lương thực, thực phẩm tăng 11,2%.

Không chỉ bán lẻ hàng hóa, các ngành dịch vụ cũng ghi nhận kết quả tích cực. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 493 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 404,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%.

Đáng chú ý, nhiều địa phương duy trì mức tăng trưởng tiêu dùng cao như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, cho thấy sức cầu đang phục hồi khá đồng đều trên cả nước.

Tổ chức chương trình khuyến mại quốc gia

Từ ngày 1 - 31/7, Bộ Công thương triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại với mức giảm giá tối đa 100% theo quy định. Cùng với đó, việc cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian triển khai, tạo thêm dư địa thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thị trường trong nước.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng tích cực, giới chuyên gia cho rằng sức mua thực tế vẫn chưa phục hồi tương xứng. Thu nhập của người dân cải thiện chậm, trong khi áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt và những bất ổn của kinh tế thế giới khiến người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên chi tiêu thiết yếu và cân nhắc kỹ trước khi mua sắm.

Báo cáo của Khối Nghiên cứu và Phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhận định, nhu cầu tiêu dùng đã có dấu hiệu cải thiện trong quý II, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu, song chưa tạo được bước nhảy vọt. Đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ cũng cho biết số lượng hàng hóa trong mỗi “giỏ hàng” vẫn thấp hơn giai đoạn trước do người dân có xu hướng tiết kiệm hơn.

Trong bối cảnh đó, hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế về nguồn cung ổn định, giá bán cạnh tranh, hàng hóa có thương hiệu và nhiều chương trình ưu đãi. Xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử ngày càng rõ nét, góp phần duy trì tăng trưởng doanh thu cho ngành bán lẻ.

Kích cầu hàng Việt để giữ đà tăng trưởng bán lẻ

Để giữ đà tăng trưởng của thị trường bán lẻ, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mại quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm.

Từ đầu tháng 7, hàng loạt hệ thống bán lẻ như Saigon Co.op, Lotte Mart, MM Mega Market, AEON... đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sâu đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm và sản phẩm thiết yếu.

Đáng chú ý, các nhà bán lẻ không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn tập trung quảng bá hàng Việt chất lượng cao, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Các lễ hội trái cây, thủy hải sản, món ngon dân gian hay sản phẩm xanh đang trở thành điểm nhấn mới, góp phần gia tăng giá trị cho hàng hóa trong nước.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, logistics và nhân công đều tăng, cạnh tranh bằng giảm giá sẽ không còn là lợi thế bền vững. Doanh nghiệp cần chuyển sang phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao thông qua đổi mới công nghệ, cải tiến công thức, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Xu hướng này đã được nhiều doanh nghiệp triển khai với các dòng thực phẩm ít đường, bổ sung chất xơ, giàu dinh dưỡng, sản phẩm tiện lợi, bao bì thân thiện môi trường và tích hợp truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường nội địa mà còn tạo nền tảng mở rộng xuất khẩu./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
tiêu dùng nội địa tăng trưởng kinh tế sức mua giải pháp kích cầu chất lượng hàng việt

Bài liên quan

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Dành cho bạn

Kích hoạt lộ trình đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP

Kích hoạt lộ trình đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP

Tái cấu trúc hệ dẫn vốn: Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Tái cấu trúc hệ dẫn vốn: Mở khóa nguồn lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Thêm dư địa hỗ trợ tăng trưởng, kỳ vọng loạt giải pháp kéo giảm lãi suất từ quý IV/2026

Thêm dư địa hỗ trợ tăng trưởng, kỳ vọng loạt giải pháp kéo giảm lãi suất từ quý IV/2026

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Quảng Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch số

Quảng Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch số

Đọc thêm

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(TBTCO) - Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21 - 28/7/2026. Đây là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.
Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” từ năm 2026

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, với mục tiêu xây dựng mô hình quản trị cơ sở hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo trung tâm.
Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

Bộ Công thương sẽ đánh giá kỹ đề xuất giá điện theo giờ

(TBTCO) - Nhiều hộ gia đình ghi nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao do nhu cầu sử dụng điện trong đợt nắng nóng kéo dài. Theo Bộ Công thương, bên cạnh tác động của biểu giá điện lũy tiến, đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ đối với một số khách hàng sinh hoạt mới đang được nghiên cứu và chỉ xem xét triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động cũng như đáp ứng các điều kiện kỹ thuật.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Sáng 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%

Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%

(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong bối cảnh tỉnh đang đẩy nhanh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuẩn bị các điều kiện xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Thủ tướng yêu cầu quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

(TBTCO) - Tại Công điện số 45/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela khắc phục động đất kép

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela khắc phục động đất kép

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/7 thông tin, Việt Nam đã viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD (tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng) để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6.
Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để đạt Net Zero

Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để đạt Net Zero

(TBTCO) - Chuyển đổi xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 phải trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026”, diễn ra sáng 8/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD