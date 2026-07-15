Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng

Tiêu dùng tăng trưởng hai con số

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất từng ghi nhận trong nửa đầu năm, khẳng định vai trò của tiêu dùng nội địa là một trong những “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế.

Riêng tháng 6, tổng mức bán lẻ đạt khoảng 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính riêng quý II, quy mô thị trường tiêu dùng đạt gần 1.978 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9%, cho thấy đà phục hồi ngày càng rõ nét…

Xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử ngày càng rõ nét. Ảnh: Đức Thanh

Trong cơ cấu doanh thu, bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.941,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 75,6% tổng doanh thu và tăng 12,5% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng tăng trưởng nổi bật như đá quý và kim loại quý tăng 31,3%; xăng dầu tăng 15,3%; vật liệu xây dựng tăng 13,2%; hàng may mặc tăng 12,5%; lương thực, thực phẩm tăng 11,2%.

Không chỉ bán lẻ hàng hóa, các ngành dịch vụ cũng ghi nhận kết quả tích cực. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 493 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 404,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%.

Đáng chú ý, nhiều địa phương duy trì mức tăng trưởng tiêu dùng cao như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, cho thấy sức cầu đang phục hồi khá đồng đều trên cả nước.

Tổ chức chương trình khuyến mại quốc gia Từ ngày 1 - 31/7, Bộ Công thương triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại với mức giảm giá tối đa 100% theo quy định. Cùng với đó, việc cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong hoạt động khuyến mại giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian triển khai, tạo thêm dư địa thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thị trường trong nước.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng tích cực, giới chuyên gia cho rằng sức mua thực tế vẫn chưa phục hồi tương xứng. Thu nhập của người dân cải thiện chậm, trong khi áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt và những bất ổn của kinh tế thế giới khiến người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên chi tiêu thiết yếu và cân nhắc kỹ trước khi mua sắm.

Báo cáo của Khối Nghiên cứu và Phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhận định, nhu cầu tiêu dùng đã có dấu hiệu cải thiện trong quý II, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu, song chưa tạo được bước nhảy vọt. Đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ cũng cho biết số lượng hàng hóa trong mỗi “giỏ hàng” vẫn thấp hơn giai đoạn trước do người dân có xu hướng tiết kiệm hơn.

Trong bối cảnh đó, hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế về nguồn cung ổn định, giá bán cạnh tranh, hàng hóa có thương hiệu và nhiều chương trình ưu đãi. Xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử ngày càng rõ nét, góp phần duy trì tăng trưởng doanh thu cho ngành bán lẻ.

Kích cầu hàng Việt để giữ đà tăng trưởng bán lẻ

Để giữ đà tăng trưởng của thị trường bán lẻ, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mại quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm.

Từ đầu tháng 7, hàng loạt hệ thống bán lẻ như Saigon Co.op, Lotte Mart, MM Mega Market, AEON... đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sâu đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm và sản phẩm thiết yếu.

Đáng chú ý, các nhà bán lẻ không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn tập trung quảng bá hàng Việt chất lượng cao, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Các lễ hội trái cây, thủy hải sản, món ngon dân gian hay sản phẩm xanh đang trở thành điểm nhấn mới, góp phần gia tăng giá trị cho hàng hóa trong nước.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, logistics và nhân công đều tăng, cạnh tranh bằng giảm giá sẽ không còn là lợi thế bền vững. Doanh nghiệp cần chuyển sang phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao thông qua đổi mới công nghệ, cải tiến công thức, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Xu hướng này đã được nhiều doanh nghiệp triển khai với các dòng thực phẩm ít đường, bổ sung chất xơ, giàu dinh dưỡng, sản phẩm tiện lợi, bao bì thân thiện môi trường và tích hợp truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường nội địa mà còn tạo nền tảng mở rộng xuất khẩu./.