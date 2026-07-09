Xã hội

Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
20:12 | 09/07/2026
(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong bối cảnh tỉnh đang đẩy nhanh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuẩn bị các điều kiện xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
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Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026 Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định Quảng Ninh hoàn thành bước đầu xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Theo nghị quyết, Quảng Ninh bổ sung mục tiêu tăng trưởng GRDP theo từng khu vực kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời cập nhật các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường. Các nhóm chỉ tiêu được đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ, du lịch; xuất nhập khẩu; thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng lao động có kỹ năng; thúc đẩy giáo dục STEM; chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường.

Riêng năm 2026, nghị quyết bổ sung mục tiêu tăng trưởng theo từng khu vực kinh tế và các chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP trên 13%. Các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm được xác định theo hướng tập trung triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách và đầu tư công; thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược về hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại.

Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%
Quảng Ninh đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP trên 13% trong năm 2026. Ảnh T.T

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 8 và 9/7/2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đánh giá 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,11%, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%; khu vực dịch vụ tăng 14,27%. Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh với trên 12,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 35,1 nghìn tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,862 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 48.556 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch 6 tháng và bằng 66% dự toán năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, kỳ họp cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục như tiến độ một số dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; giải ngân vốn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm; tình hình tai nạn giao thông, tội phạm trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đặt ra ở mức cao.

“Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, trách nhiệm và uy tín” - bà Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%
Quang cảnh Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu dự họp. Trong đó, 19 nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách và biện pháp điều hành có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài nghị quyết về bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng, các nghị quyết đáng chú ý còn có kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, thể thao và hỗ trợ công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh tăng tốc trong những tháng cuối năm, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

Tiến Dũng
Từ khóa:
chỉ tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư Tăng trưởng GRDP bảo vệ môi trường chuyển đổi số

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