Đầu tư

Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Hà Minh

Hà Minh

16:50 | 09/07/2026
(TBTCO) - Ngày 9/7, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng) và PMC (Tư vấn Quản lý dự án) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
aa

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt theo quy định.

Với tổng mức đầu tư khoảng 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), dự án sẽ nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng dầu thô/ngày lên 171.000 thùng/ngày, nâng cao khả năng chế biến nhiều loại dầu thô, sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Euro V, gia tăng hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế.

Trong đó, gói thầu EPC có giá 988,799 triệu USD (tương đương 24.928.611 tỷ VND) được trao cho Liên danh nhà thầu Chengda - BPE (China Chengda Engineering Co., Ltd (Công ty TNHH Kỹ thuật Thành Đạt Trung Quốc) - Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd (Công ty TNHH Kỹ thuật Hóa dầu Bắc Kinh), thời hạn thực hiện Hợp đồng 37 tháng kể từ ngày Hợp đồng EPC có hiệu lực và đưa vào vận hành trong năm 2028.

Hoàn tất Hợp đồng gói EPC giữa chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu
Hoàn tất Hợp đồng gói EPC giữa Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu

Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong nhiều thập niên tới.

Ông Nguyễn Việt Thắng cũng cho hay, Dự án không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng công suất và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để Nhà máy từng bước chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường sẽ góp phần giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành lọc hóa dầu, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia, mục tiêu tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, BSR đã thực hiện gói thầu Thiết kế tổng thể (FEED) với nhà thầu Foster Wheeler (Tập đoàn WOOD - Vương quốc Anh), đơn vị đã tham gia thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngay từ những ngày đầu và có nhiều kinh nghiệm tại các dự án lọc dầu lớn trong khu vực. Các công nghệ bản quyền được lựa chọn từ những tên tuổi hàng đầu thế giới như Axens (Pháp), UOP (Hoa Kỳ), Merichem (Hoa Kỳ), KT - Kinetics Technology (Ý) và Worley (Hà Lan).

Theo hợp đồng, liên danh nhà thầu EPC Chengda - BPE sẽ thực hiện thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công xây dựng, lắp đặt và chạy thử trên cơ sở các công nghệ tiên tiến đã được xác lập trong giai đoạn FEED.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt hơn 4.300 tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm và tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vai trò nguồn thu chủ lực trong cơ cấu thu nội địa của tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng đạt hơn 470 tỷ đồng và thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 2.000 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ do tác động của các chính sách giảm thuế đối với xăng, dầu và một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Ngược lại, số thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.820 tỷ đồng, tăng hơn 1.810 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu do cùng kỳ năm trước doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định của Chính phủ, trong khi năm nay khoản thu đã được thực hiện đầy đủ. Mức tăng từ thuế thu nhập doanh nghiệp đã bù đắp phần giảm của các sắc thuế khác, góp phần đưa tổng thu ngân sách từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025.
Hà Minh
Từ khóa:
nhà máy lọc dầu dung quất Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam công ty lọc hóa dầu bình sơn

Bài liên quan

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Thuế tỉnh Quảng Ngãi chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách

Thuế tỉnh Quảng Ngãi chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách

Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Rà soát các nguồn thu lớn, còn dư địa để hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách

Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Rà soát các nguồn thu lớn, còn dư địa để hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách

Dành cho bạn

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Dấu ấn cải cách và chuyển đổi số của ngành Hải quan

Dấu ấn cải cách và chuyển đổi số của ngành Hải quan

Hướng dòng vốn vào doanh nghiệp có năng lực tài chính và khả năng trả nợ tốt

Hướng dòng vốn vào doanh nghiệp có năng lực tài chính và khả năng trả nợ tốt

Đọc thêm

Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ dự thầu

Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư khi đánh giá hồ sơ dự thầu

(TBTCO) - Nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, cam kết chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo… được hưởng ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Nghị định số 274/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đang chịu áp lực lớn, khi mà 6 tháng, tăng trưởng GDP còn thấp hơn mục tiêu 1,52 điểm phần trăm. Để bứt tốc trong 6 tháng cuối năm, cần những giải pháp đủ mạnh nhằm khơi thông các động lực tăng trưởng và tận dụng hiệu quả mọi dư địa của nền kinh tế.
Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, cần phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp thiết, đặc biệt cần tăng tốc đầu tư công, khơi thông dòng tiền doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước… Điều quan trọng nhất là phải biến các nguồn lực sẵn có thành hoạt động kinh tế thực trong thời gian ngắn nhất. Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Văn Hiến - Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Giải ngân vốn đầu tư công vào guồng với “thước đo” mới

Giải ngân vốn đầu tư công vào guồng với “thước đo” mới

(TBTCO) - Sau nhiều tháng tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đã tăng tốc mạnh trong tháng 6. Không chỉ tạo đà cho mục tiêu giải ngân cả năm, kết quả này còn cho thấy một chuyển động mới trong điều hành: từ thúc tiến độ bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng dữ liệu, bằng trách nhiệm và bằng những “thước đo” cụ thể.
Hà Nội quyết tâm tăng trưởng 11%: Khơi thông nguồn lực để bứt phá

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng 11%: Khơi thông nguồn lực để bứt phá

(TBTCO) - Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn bình quân cả nước, Hà Nội xác định chặng đường phía trước còn nhiều thách thức để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026. Thành phố khẳng định không hạ mục tiêu, đồng thời tập trung điều hành theo kịch bản tăng trưởng chi tiết, đẩy mạnh đầu tư công, khơi thông các nguồn lực và kiến nghị Trung ương tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế, tín dụng và năng lượng nhằm tạo dư địa bứt phá.
Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất để khơi thông nguồn lực phát triển

Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất để khơi thông nguồn lực phát triển

Các quy định mới về định giá đất đang mở ra hành lang pháp lý minh bạch hơn, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong quá trình triển khai tại địa phương. Theo Kiểm toán nhà nước, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phương pháp và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.
Infographics: 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước.
Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

Đắk Lắk xây dựng chuỗi logistics liên vùng

(TBTCO) - Chuỗi logistics kết nối "đại ngàn - biển xanh" đã hình thành tại Đắk Lắk sau sáp nhập, mở ra thời cơ lớn không thể bỏ lỡ để xây dựng vùng nguyên liệu - chế biến sâu - lưu thông - logistics - xuất khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm