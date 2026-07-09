Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt theo quy định.

Với tổng mức đầu tư khoảng 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), dự án sẽ nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng dầu thô/ngày lên 171.000 thùng/ngày, nâng cao khả năng chế biến nhiều loại dầu thô, sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Euro V, gia tăng hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế.

Trong đó, gói thầu EPC có giá 988,799 triệu USD (tương đương 24.928.611 tỷ VND) được trao cho Liên danh nhà thầu Chengda - BPE (China Chengda Engineering Co., Ltd (Công ty TNHH Kỹ thuật Thành Đạt Trung Quốc) - Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd (Công ty TNHH Kỹ thuật Hóa dầu Bắc Kinh), thời hạn thực hiện Hợp đồng 37 tháng kể từ ngày Hợp đồng EPC có hiệu lực và đưa vào vận hành trong năm 2028.

Hoàn tất Hợp đồng gói EPC giữa Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu

Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong nhiều thập niên tới.

Ông Nguyễn Việt Thắng cũng cho hay, Dự án không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng công suất và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để Nhà máy từng bước chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường sẽ góp phần giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành lọc hóa dầu, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia, mục tiêu tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, BSR đã thực hiện gói thầu Thiết kế tổng thể (FEED) với nhà thầu Foster Wheeler (Tập đoàn WOOD - Vương quốc Anh), đơn vị đã tham gia thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngay từ những ngày đầu và có nhiều kinh nghiệm tại các dự án lọc dầu lớn trong khu vực. Các công nghệ bản quyền được lựa chọn từ những tên tuổi hàng đầu thế giới như Axens (Pháp), UOP (Hoa Kỳ), Merichem (Hoa Kỳ), KT - Kinetics Technology (Ý) và Worley (Hà Lan).

Theo hợp đồng, liên danh nhà thầu EPC Chengda - BPE sẽ thực hiện thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công xây dựng, lắp đặt và chạy thử trên cơ sở các công nghệ tiên tiến đã được xác lập trong giai đoạn FEED.