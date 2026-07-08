Hà Nội quyết tâm tăng trưởng 11%: Khơi thông nguồn lực để bứt phá

Chiều 8/7, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026 và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong bối cảnh cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, cải cách bộ máy và hoàn thiện thể chế, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 250 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%; thu ngân sách vượt 400 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 62,2% dự toán. Đặc biệt, đầu tư công tiếp tục là điểm sáng khi giải ngân hơn 63 nghìn tỷ đồng, tăng trên 112% so với cùng kỳ.

Không chỉ duy trì tăng trưởng, Hà Nội còn ghi dấu ấn trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thành phố đã tái cấu trúc hơn 87% thủ tục hành chính nội bộ, giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng chi phí tuân thủ; nền tảng iHanoi thu hút hơn 6,2 triệu tài khoản, trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu về an sinh xã hội và quản lý đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực khi 39/51 điểm ùn tắc được xử lý, tỷ lệ rác thải xử lý bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83% và hơn 102 nghìn lao động được giải quyết việc làm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho Thủ đô. Thành phố thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế từ công tác tổ chức thực hiện và xác định đây là điểm cần tập trung khắc phục để tạo bước bứt phá trong 6 tháng cuối năm.

Khẳng định mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% sẽ không điều chỉnh theo hướng thấp hơn, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội sẽ điều hành tăng trưởng theo kịch bản chi tiết đến từng tháng, từng quý, từng ngành và từng địa bàn; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy giải phóng mặt bằng, khơi thông dòng vốn đầu tư tư nhân và FDI, phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và khoa học - công nghệ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo dư địa bứt phá

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Thành phố kiến nghị một số nhóm vấn đề cụ thể.

Thứ nhất, đề nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt, hoàn thiện thủ tục đối với các dự án trọng điểm quốc gia, dự án liên vùng, liên tỉnh có tác động trực tiếp đến không gian phát triển của Hà Nội; nhất là các tuyến đường sắt kết nối Thủ đô, đường Vành đai 5, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hạ tầng logistics, hạ tầng năng lượng và các công trình kết nối Vùng Thủ đô.

Thứ hai, liên quan đến hệ thống đường sắt đô thị, Thành phố kiến nghị, trong tháng 7, các bộ ngành sớm thống nhất phương án liên quan đến thiết kế của hệ thống đường sắt đô thị, đặc biệt phục vụ cho mục tiêu lưỡng dụng để Thành phố có thể kịp thời điều chỉnh tuyến đường sắt số 5 cũng như áp dụng triển khai ngay đối với 5 tuyến đường sắt vừa khởi công; đề nghị Trung ương cho phép áp dụng cơ chế huy động vốn đặc thù trong 2 năm 2026-2027.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Quang Thái

Thứ ba, đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế tín dụng phù hợp hơn đối với các lĩnh vực có khả năng tác động nhanh đến tăng trưởng, đặc biệt đối với xây dựng, bất động sản phục vụ du lịch - dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng; đồng thời nâng hạn mức tín dụng đối với các nhà thầu thực hiện dự án đường sắt đô thị, bảo đảm đủ năng lực tài chính để thi công đúng tiến độ.

Thứ tư, đề nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo bảo đảm nguồn điện, năng lượng sạch và hạ tầng năng lượng chất lượng cao cho Thủ đô, nhất là đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghiệp đường sắt đô thị, đô thị thông minh. Đây là điều kiện hết sức quan trọng để Hà Nội thu hút nhà đầu tư chiến lược và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Thành phố cam kết, nếu được Trung ương tháo gỡ một số các cơ chế trên, Hà Nội với tinh thần khẩn trương nhất sẽ bảo đảm các nguồn lực được chuyển hóa thành công trình, dự án, năng lực sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng.

Đồng bộ hạ tầng, khơi thông động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị, là động lực then chốt để Hà Nội bứt phá. Bộ trưởng đề nghị Thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện phương án kỹ thuật, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt đô thị trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Xây dựng ban hành. Đồng thời, Hà Nội cần khai thác hiệu quả mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tận dụng quỹ đất dọc các tuyến đường sắt và đường vành đai để tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đề nghị Hà Nội bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, thiếu xăng dầu trong các giai đoạn cao điểm; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện trọng điểm, phát triển điện rác và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, Thành phố cần tận dụng dư địa phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Về phát triển công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng Hà Nội còn nhiều dư địa khi hiện có 11 khu công nghiệp và 109 cụm công nghiệp. Thành phố cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cấp thiết bị nhằm giảm tiêu hao năng lượng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Thành phố tập trung khai thác mạnh hơn các động lực tăng trưởng thông qua giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, khơi thông đất đai, tài sản công và các dự án tồn đọng, đồng thời thu hút các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho Thủ đô, nhất là bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án đường sắt đô thị. Theo phương án đã được Quốc hội thông qua, giai đoạn đến năm 2035, Hà Nội dự kiến được hỗ trợ gần 250.000 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư hệ thống đường sắt đô thị; đồng thời Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát để hỗ trợ tối đa cho Thành phố trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Hà Nội sớm cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô bằng kế hoạch triển khai, rà soát kịch bản tăng trưởng đến từng ngành, từng địa bàn và khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, khoa học - công nghệ và công nghiệp văn hóa sẽ là những động lực quan trọng giúp Thủ đô tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Trong khi đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giám sát các dự án trọng điểm, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kết nối và đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm các chủ trương lớn được triển khai đồng bộ và hiệu quả./.