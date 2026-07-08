Bí thư Thành ủy Hà Nội: Hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những đánh giá về 5 kết quả nổi bật, 5 hạn chế, 8 nhóm nhiệm vụ và 4 yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra không chỉ là sự động viên, khích lệ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, mà còn là định hướng xuyên suốt để Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội nhận thức rõ việc duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững không chỉ là trách nhiệm trước nhân dân Thủ đô mà còn góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Vì vậy, thành phố cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, tạo nền tảng để từng bước hình thành mô hình tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp.

Ngay sau cuộc làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các ý kiến của lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời cập nhật kịch bản tăng trưởng, phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, mặc dù GRDP của Hà Nội tăng 8,22% trong 6 tháng đầu năm 2026, song kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy đã thẳng thắn nhìn nhận công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu còn hạn chế, nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế chưa khai thác hết dư địa phát triển.

Trên cơ sở đó, thành phố đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho quý III và quý IV nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch cả năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định phải làm tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để khai thác các tiềm lực, các lợi thế, các thế mạnh của Thủ đô trong tất cả các việc.

Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung khai thác hiệu quả các cơ chế mới từ Luật Thủ đô năm 2026; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp; thúc đẩy giải ngân, đưa các dự án và dòng vốn nhanh chóng đi vào nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ các ngành có khả năng đóng góp lớn cho tăng trưởng trước mắt cũng như lâu dài.

Song song với đó, thành phố sẽ đẩy nhanh đầu tư hệ thống hạ tầng chiến lược, phấn đấu hoàn thành và thông xe các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 trước ngày 2/9/2026; hoàn thành các tuyến vành đai đang triển khai, bảy cầu vượt sông và các tuyến hướng tâm trước tháng 6/2027, đồng thời khởi công tuyến Vành đai 5. Cùng với hạ tầng giao thông, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế, môi trường, các vùng động lực tăng trưởng mới, không gian ngầm và hệ thống đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Các đại biểu TP. Hà Nội tham dự nuổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Để khắc phục triệt để điểm yếu trong khâu tổ chức thực hiện, Thành ủy Hà Nội sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Thành phố sẽ kiểm điểm tiến độ hằng tuần, hằng tháng; giao nhiệm vụ theo sản phẩm; đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực hiện. Mỗi sở, ngành, địa phương sẽ được giao danh mục nhiệm vụ phục vụ tăng trưởng cụ thể; mỗi dự án trọng điểm có một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt. Đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc không hoàn thành, trách nhiệm sẽ được xác định rõ đến từng cá nhân; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc.

Khẳng định quyết tâm của thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung mọi nguồn lực, hành động quyết liệt và hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, tạo thế và lực mới cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, qua đó mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.