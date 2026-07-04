Tăng tốc trong nửa cuối năm, áp dụng “thước đo” mới chấm điểm giải ngân đầu tư công từ tháng 7

Chương trình hành động đặc biệt 6 tháng cuối năm

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 6/2026. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong - Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Mở đầu họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, sáng cùng ngày, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Hội nghị đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tới dự và chỉ đạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong - Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo. Ảnh: Đức Minh.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tháng 6/2026 và 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã quyết liệt nỗ lực triển khai nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Qua đó tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời với việc đẩy nhanh phát triển các động lực mới, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đất nước.

Chính phủ khóa XVI mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời đem lại hiệu quả thiết thực, thực chất.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao; công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, GDP 6 tháng đạt 8,18%, cao nhất trong nhiều năm gần đây; có 9 địa phương chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước tăng trưởng hai con số, đó là: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh...

“Doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng cao hơn so với số rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước” - ông Phong nêu rõ.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn...

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ.

Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu trong năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, vướng mắc cần tập trung ứng phó, xử lý, giải quyết. Nổi lên là tăng trưởng kinh tế mặc dù xấp xỉ 8,2% trong 6 tháng vừa qua, nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,1%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng. Tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu lên một loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn nhằm mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giải ngân vốn đầu tư công

Tại họp báo, trả lời phóng viên về phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 (Quyết định 1129).

Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng và Chính phủ hết sức quan tâm, bởi đầu tư công là lĩnh vực trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trả lời tại họp báo. Ảnh: Đức Minh.

“Kết quả chấm điểm theo tháng và theo quý mang ý nghĩa nhắc nhở, đôn đốc, thậm chí cảnh báo đối với những đơn vị có điểm số thấp, tức có kết quả giải ngân không đạt yêu cầu. Còn kết quả chấm điểm cả năm là điểm số hết sức quan trọng theo yêu cầu của Trung ương và Bộ Chính trị. Đó sẽ là cơ sở căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng, công việc của lãnh đạo, cả cá nhân lẫn tập thể, tại các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công”. - Thứ trưởng Bộ Tài chính

Trần Quốc Phương

Quyết định 1129 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản và phương pháp tính điểm đối với các cơ quan, bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Một số nguyên tắc cơ bản được đưa ra như: chấm điểm trên cơ sở số vốn được giao trong kế hoạch và số vốn đã thực hiện giải ngân.

“Có điểm loại trừ đối với những nguồn vốn thuộc trách nhiệm giải ngân của đơn vị” - Thứ trưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, xây dựng các thước đo theo từng mốc thời gian, bao gồm chấm điểm theo tháng, theo quý và theo năm.

Đây cũng là căn cứ để đánh giá thi đua, khen thưởng, cũng như xem xét kỷ luật, đúng theo tinh thần chỉ đạo về nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và các vị trí công việc liên quan đến đầu tư công.

Về ý nghĩa của quyết định này, Thứ trưởng cho biết, đây vừa là giải pháp cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, vừa là biện pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ hơn. Qua đó, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm sát sao hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy giải ngân.

“Chúng tôi kỳ vọng phương pháp chấm điểm sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ.

Về kế hoạch triển khai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin, Bộ Tài chính đang tích cực triển khai cụ thể phương án chấm điểm giải ngân để kịp thời hướng dẫn các bộ, cơ quan và địa phương ứng dụng chạy thử từ kỳ báo cáo tháng 7/2026, bao gồm: quy định về cách thức chấm điểm, cách đánh giá kết quả chấm điểm; thiết lập và chuyển đổi dữ liệu số đáp ứng chấm điểm tự động trên hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng dự kiến công bố kết quả chấm điểm sau khi báo cáo Thủ tướng, qua đó tạo điều kiện để các cơ quan báo chí đồng hành cùng Chính phủ trong việc theo dõi, giám sát và góp phần đôn đốc những địa phương còn tồn tại điểm nghẽn, hạn chế trong giải ngân đầu tư công./.