Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường

Chiều ngày 2/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Duy trì đà tăng trưởng vượt kế hoạch

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, trong những tháng đầu năm ngành Nông nghiệp và Môi trường phải đối mặt với nhiều thách thức khi xung đột địa chính trị kéo dài, đặc biệt tại Trung Đông, tác động đến thương mại, chuỗi cung ứng, giá năng lượng và thị trường xuất khẩu. Trong nước, yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao hơn cũng đòi hỏi ngành phải đổi mới phương thức điều hành để thích ứng nhanh với diễn biến thực tế.

Trước bối cảnh đó, Bộ đã đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tiếp tục hoàn thiện nhiều dự án luật lớn như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...

Song song với đó, Bộ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền, dự kiến bãi bỏ 149 văn bản không còn phù hợp, tương đương khoảng 35% số văn bản được rà soát. Có 151 thủ tục hành chính được cắt giảm hoặc đơn giản hóa... Tỷ lệ cắt giảm đạt 36,25%, vượt yêu cầu tối thiểu 30% theo chỉ đạo của Trung ương. Mục tiêu của những cải cách này là giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Đinh Tùng

Cùng với cải cách thể chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đổi mới phương thức điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt hơn trước biến động của thị trường. Trên cơ sở đánh giá lại các kịch bản tăng trưởng, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than còn hiệu lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 181/295 nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, Bộ đề xuất 15 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng và bước đầu xác định 13 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành.

Đối với đầu tư công, toàn bộ 6.699,5 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 đã được phân bổ ngay từ đầu năm cho 94 dự án. Bộ đồng thời điều chuyển hơn 1.190 tỷ đồng từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt hơn. Đến cuối tháng 6, giá trị giải ngân đạt khoảng 2.461 tỷ đồng, tương đương 36,7% kế hoạch năm, góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng...

Đáng chú ý, từ ngày 30/6, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia chính thức đi vào vận hành với khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2026, GDP toàn ngành ước tăng 3,8 - 3,85%, vượt mục tiêu (3,7%); kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự án luật trọng điểm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát triển hạ tầng và cơ sở dữ liệu số, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển các công nghệ chiến lược.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, trong bối cảnh dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp, động lực phát triển của ngành sẽ đến từ cải cách thể chế, nâng cao chất lượng điều hành và ứng dụng khoa học, công nghệ, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đinh Tùng

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, sau khi hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 17 lĩnh vực với phạm vi rất rộng nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm, toàn ngành ước tăng trưởng 3,8%, vượt mục tiêu; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 35 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được đánh giá là đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính khi hoàn thành và vượt toàn bộ 40 chỉ tiêu cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời không còn tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật.

Đề cập nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 4% và đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 74 tỷ USD trong năm 2026. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu ngành không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, ngay sau hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao xây dựng kịch bản tăng trưởng thật chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Đối với xuất khẩu, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt kim ngạch trên 74 tỷ USD bằng mọi giải pháp.

Cùng với đó, Bộ cần tập trung hoàn thiện các dự án luật trọng điểm, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi), đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành; phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các nhiệm vụ còn tồn đọng theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó ưu tiên hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành chủ động xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo, quản lý tài nguyên và môi trường; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành trong năm 2026.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ./.