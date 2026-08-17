Xã hội

Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

17:36 | 17/08/2026
(TBTCO) - Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức vào tháng 9/2026 với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc Jazz của Việt Nam, nơi hội tụ các nghệ sĩ, học giả và các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; đồng thời tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hiến.
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UBND TP. Hà Nội đã công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 (Hanoi Jazztival 2026). Sự kiện diễn ra từ ngày 17-19/9 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”.

Được định hướng trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế thường niên, Hanoi Jazztival là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước xây dựng thêm một thương hiệu lễ hội quốc tế của Thủ đô.

Đơn vị chủ trì sự kiện là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ; Đơn vị thực hiện là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và các đơn vị liên quan).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, bên cạnh chiều sâu của một đô thị nghìn năm văn hiến, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo, điểm đến văn hóa và đô thị hội nhập quốc tế. Vì vậy, Thủ đô cần những sự kiện văn hóa có tầm vóc, bản sắc và khả năng tạo sức hút lâu dài. "Mong muốn của chúng tôi là đưa Hanoi Jazztival trở thành một Liên hoan Jazz quốc tế thường niên, kiến tạo một thương hiệu văn hóa độc bản của Hà Nội, có tiếng vang trong khu vực và vươn tầm thế giới”- bà Lê Thị Ánh Mai chia sẻ.

Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế
Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế. Ảnh minh họa

Hanoi Jazztival 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các tên tuổi gạo cội của làng Jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, ban nhạc Longwaits Ensemble... Trong 3 ngày diễn ra, khán giả sẽ được tận hưởng không gian âm nhạc đa dạng tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Cụ thể, ngày 17/9 (khai mạc): Khởi động với triển lãm “Jazz & Phố” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình “Woman in Jazz” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Lễ khởi động “Thanh âm Jazz Hà Nội” kết hợp đêm biểu diễn quy mô lớn tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 18/9 (đối thoại và kết nối): Diễn ra tọa đàm quốc tế “Hà Nội và nhạc Jazz”, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống”, chương trình giao lưu Jam Jazz Session tại Khách sạn Thăng Long Opera, đêm diễn “Jazz không biên giới” tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn và chuỗi biểu diễn Night Jam Jazz at Club tại các câu lạc bộ Jazz.

Ngày 19/9 (bế mạc): Khép lại liên hoan bằng các hoạt động Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm) và đêm Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ) - nơi tôn vinh sự kết hợp độc đáo giữa Jazz đương đại và âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Diệu Hoa
Từ khóa:
Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 hà nội

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