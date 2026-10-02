Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
19:09 | 02/10/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 8 Phó trưởng Thuế cơ sở. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế trong tình hình mới.
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Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc điều động, phân công cán bộ lãnh đạo quản lý được đơn vị thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế tại các đơn vị và yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy sau quá trình sắp xếp mô hình tổ chức cơ quan thuế. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, liên tục tại các Thuế cơ sở; đồng thời phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo các quyết định được công bố, 8 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Thuế cơ sở kể từ ngày 5/10/2026.

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Ban Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa trao quyết định cho các Phó Trưởng Thuế cơ sở. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo đó: đồng chí Đỗ Trung Giang, Phó Trưởng Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Hồng Việt, Phó Trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Hữu Lực, Phó Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Xuân Yên, Phó Trưởng Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Trí Thanh, Phó Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trần Văn Huệ, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Thanh Hóa.

Trao quyết định cho các Phó trưởng Thuế cơ sở, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy đề nghị trên cương vị công tác mới, các Phó trưởng Thuế cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, sâu sát cơ sở, tăng cường phối hợp với các đơn vị và tập thể lãnh đạo Thuế cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

“Trong bối cảnh ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, vai trò của đội ngũ lãnh đạo tại các Thuế cơ sở ngày càng được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Các Phó trưởng Thuế cơ sở có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của ngành; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thuế trên địa bàn; đồng thời tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế” - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Thuế cơ sở 12 Ngô Tiến Dũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, chủ động, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại các Thuế cơ sở góp phần nâng cao năng lực điều hành, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm hoạt động quản lý thuế được triển khai thống nhất, thông suốt từ Thuế tỉnh đến cơ sở. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, nâng cao chất lượng quản lý thuế và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn./.

Văn Tuấn
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