Ngân hàng - Bảo hiểm

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

18:02 | 02/10/2026
(TBTCO) - VietinBank chính thức triển khai hợp tác chiến lược 3 bên cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh (GreenHouse) - đơn vị vận hành nền tảng và Ingrid International Pte. Ltd (Ingrid International) - đơn vị tư vấn chiến lược, phát triển hệ sinh thái, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh AI & thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam.
aa
VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện
Hợp tác giữa VietinBank, GreenHouse và Ingrid International là bước tiến trong việc kết nối tài chính - công nghệ - hệ sinh thái.

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và chuyển đổi xanh đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, việc kết nối giữa công nghệ, tài chính và các hệ sinh thái chuyên ngành mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông qua hợp tác chiến lược 3 bên, VietinBank, GreenHouse và Ingrid International hướng tới phát huy thế mạnh riêng của mỗi bên, cùng nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ - tài chính thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phát huy thế mạnh, kiến tạo hệ sinh thái xanh AI & thông minh

Trong hợp tác này, GreenHouse đảm nhiệm vai trò đơn vị vận hành nền tảng. Cụ thể, với nền tảng phần mềm quản lý SSC đang được triển khai tại hơn 1.000 trường học và kết nối với 13 đối tác thanh toán lớn, đơn vị vận hành thực hiện quản lý dòng tiền khoảng 300 - 400 tỷ đồng/tháng.

Ingrid International là đơn vị tư vấn chiến lược và phát triển hệ sinh thái, với kinh nghiệm dẫn dắt, kết nối các đối tác công nghệ toàn cầu như Sinotech, Chang Hong và Fushi Technology.

Trong khi đó, VietinBank tham gia với vai trò đối tác tài chính chiến lược, phát huy thế mạnh về nguồn lực tài chính, hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ ngân hàng và năng lực triển khai các giải pháp tài chính số.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, năng lực phát triển hệ sinh thái và nguồn lực tài chính được kỳ vọng tạo nên một mô hình hợp tác có khả năng kết nối hiệu quả giữa các bên, đồng thời mở rộng cơ hội ứng dụng AI, IoT và các giải pháp xanh trong nhiều lĩnh vực.

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện
Lễ ký kết giữa VietinBank, GreenHouse và Ingrid International diễn ra thành công tốt đẹp.

Mở rộng hệ sinh thái khách hàng, gia tăng giá trị tài chính số

Đối với VietinBank, chương trình hợp tác mở ra cơ hội mở rộng quy mô khách hàng, gia tăng tài khoản thanh toán và thúc đẩy dòng tiền CASA thông qua nền tảng.

Các bên cũng sẽ nghiên cứu, phát triển những giải pháp tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế, trong đó có các giải pháp liên quan đến cho vay học sinh/sinh viên, tài trợ học phí và các gói giải pháp tài chính trọn gói dành cho doanh nghiệp, doanh nghiệp FDI và các đối tác trong hệ sinh thái nền tảng.

Thông qua việc đồng hành cùng các xu hướng công nghệ mới như AI, IoT và chuyển đổi xanh, VietinBank tiếp tục khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Đối với khách hàng, hợp tác mang đến cơ hội tiếp cận các giải pháp thanh toán và tài chính số an toàn, liền mạch, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng của VietinBank.

Hợp tác giữa VietinBank, GreenHouse và Ingrid International là bước tiến trong việc kết nối tài chính - công nghệ - hệ sinh thái, hướng tới ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào những nhu cầu thực tiễn của cộng đồng và doanh nghiệp.

Với nền tảng công nghệ, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái và năng lực tài chính được kết nối, chương trình hợp tác kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp xanh AI & thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính số và tạo thêm những giá trị thiết thực cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng.

Qua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, thông minh và xanh hơn tại Việt Nam.

Thanh Thủy
Từ khóa:
hệ sinh thái xanh AI thông minh vietinbank ngân hàng ký kết hệ sinh thái

Bài liên quan

Doanh nghiệp Việt tăng tốc ứng dụng AI

Doanh nghiệp Việt tăng tốc ứng dụng AI

Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

LCR và NSFR: Bước chuyển mới trong quản trị thanh khoản ngân hàng

LCR và NSFR: Bước chuyển mới trong quản trị thanh khoản ngân hàng

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Bộ Tài chính và WB thảo luận định hướng Khung đối tác quốc gia giai đoạn 2027–2032: Kiến tạo động lực phát triển mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận định hướng Khung đối tác quốc gia giai đoạn 2027–2032: Kiến tạo động lực phát triển mới

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực

Đọc thêm

FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

(TBTCO) - Ngày 1/10/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) trên toàn hệ thống BVBank.
Prudential Việt Nam mở rộng Cha-Ching sang nền tảng trực tuyến, mang giáo dục tài chính đến gần hơn với trẻ em

Prudential Việt Nam mở rộng Cha-Ching sang nền tảng trực tuyến, mang giáo dục tài chính đến gần hơn với trẻ em

(TBTCO) - Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching với phiên bản trực tuyến hoàn toàn miễn phí, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức quản lý tài chính dành cho trẻ em từ 7 - 12 tuổi. Đà Nẵng là thành phố đầu tiên được Prudential Việt Nam triển khai nền tảng trực tuyến này trong đợt mở rộng năm 2026, kết hợp với các hoạt động trực tiếp tại ba trường tiểu học trên địa bàn.
Ngân hàng Việt đầu tiên vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

Ngân hàng Việt đầu tiên vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, MB chuyển hóa nguồn lực thành sức bật mới

(TBTCO) - Sau hành trình tích lũy bền bỉ và cú bứt tốc những năm gần đây, MB đã vượt 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, xác lập dấu mốc mới của ngành ngân hàng. Phía sau cột mốc này là không gian tăng trưởng rộng hơn, khi nguồn lực mới được chuyển hóa trên nền tảng vững chắc, MB sẽ nhảy vọt về vị thế trong giai đoạn phát triển mới.
Đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

(TBTCO) - Tiên phong hiện thực hoá chiến lược AI-first thông qua ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới LPBank Plus, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại “Chạm LPBank Plus – Chạm quà chất” nhằm thúc đẩy thói quen giao dịch số thông minh. Không chỉ mang AI vào những nhu cầu tài chính quen thuộc, chương trình còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, chủ động và an toàn hơn.
Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

(TBTCO) - Ngày 30/9/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.
Mở rộng hệ sinh thái số: Bảo hiểm Quân đội (MIC) bắt tay cùng VNPT-Media

Mở rộng hệ sinh thái số: Bảo hiểm Quân đội (MIC) bắt tay cùng VNPT-Media

(TBTCO) - Ngày 29/9/2026 vừa qua, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Tổng công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tổng công ty VNPT-Media) đã chính thức tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai đơn vị, kết nối năng lực bảo hiểm của MIC với thế mạnh về công nghệ, nền tảng và hệ sinh thái khách hàng của VNPT, hướng tới nâng cao giá trị và trải nghiệm cho khách hàng.
Thanh toán QR xuyên biên giới: Bài toán không dừng ở độ phủ

Thanh toán QR xuyên biên giới: Bài toán không dừng ở độ phủ

(TBTCO) - Một lần quét QR giúp người Việt thanh toán tại nhiều quốc gia và ngược lại, nhưng phía sau là hệ thống phức tạp cùng nỗ lực của nhiều bên. VietQR Global hiện phủ hơn 6% điểm chấp nhận trong nước, với nhiều dư địa mở rộng, song bài toán không chỉ là độ phủ, kết nối thêm thị trường mà còn gia tăng giao dịch thực tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán

Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán

Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Thị trường mới nổi và bài toán lớn hơn phía trước

Thị trường mới nổi và bài toán lớn hơn phía trước

Hoàn thiện khung pháp lý cho bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

Đề xuất cho phép nghị định điều chỉnh luật trong trường hợp cấp bách

Đề xuất cho phép nghị định điều chỉnh luật trong trường hợp cấp bách

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,100 ▼200K 144,100 ▼200K
Hà Nội - PNJ 141,100 ▼200K 144,100 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 141,100 ▼200K 144,100 ▼200K
Miền Tây - PNJ 141,100 ▼200K 144,100 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 141,100 ▼200K 144,100 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,100 ▼200K 144,100 ▼200K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,110 ▼20K 14,410 ▼20K
Miếng SJC Nghệ An 14,110 ▼20K 14,410 ▼20K
Miếng SJC Thái Bình 14,110 ▼20K 14,410 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,010 ▼70K 14,410 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,010 ▼70K 14,410 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,010 ▼70K 14,410 ▼20K
NL 99.99 13,350
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250
Trang sức 99.9 13,720 ▼20K 14,320 ▼20K
Trang sức 99.99 13,730 ▼20K 14,330 ▼20K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,411 ▼2K 14,412 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,411 ▼2K 14,413 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,406 ▼2K 1,436 ▼2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,406 ▼2K 1,437 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,381 ▼2K 1,426 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,188 ▼198K 141,188 ▼198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,311 ▼150K 107,111 ▼150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,328 ▼136K 97,128 ▼136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,345 ▼122K 87,145 ▼122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,494 ▼117K 83,294 ▼117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,982 ▼44922K 5,962 ▼53742K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,411 ▼2K 1,441 ▼2K
Cập nhật: 02/10/2026 19:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17484 17756 18340
CAD 17714 17988 18608
CHF 30717 31093 31735
CNY 0 3833 3929
EUR 28560 28778 29861
GBP 33510 33898 34838
HKD 0 3180 3383
JPY 158 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14256 14846
SGD 19760 20042 20612
THB 689 752 806
USD (1,2) 25719 0 0
USD (5,10,20) 25758 0 0
USD (50,100) 25786 25800 26170
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,810 25,810 26,190
USD(1-2-5) 24,778 - -
USD(10-20) 24,778 - -
EUR 28,691 28,714 30,074
JPY 160.36 160.65 170.35
GBP 33,743 33,834 35,002
AUD 17,708 17,772 18,443
CAD 17,943 18,001 18,668
CHF 30,972 31,068 31,979
SGD 19,906 19,968 20,760
CNY - 3,803 3,949
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.74 18.5 20.14
THB 738.19 747.31 800.16
NZD 14,280 14,413 14,843
SEK - 2,549 2,639
DKK - 3,848 3,984
NOK - 2,655 2,751
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,949.04 - 6,714.78
TWD 736.28 - 892.03
SAR - 6,805.99 7,169.58
KWD - 82,156 87,420
AED - 6,822 7,351
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,770 25,800 26,180
EUR 28,667 28,782 29,993
GBP 33,663 33,798 34,828
HKD 3,244 3,257 3,375
CHF 30,729 30,852 31,799
JPY 160.49 161.13 169.11
AUD 17,650 17,721 18,316
SGD 19,929 20,009 20,600
THB 752 755 792
CAD 17,939 18,011 18,604
NZD 14,291 14,838
KRW 18.41 20.36
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25796 25796 26168
AUD 17679 17779 18707
CAD 17900 18000 19011
CHF 30972 31002 32579
CNY 3815.2 3840.2 3975.3
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 28780 28810 30532
GBP 33814 33864 35633
HKD 0 3315 0
JPY 161.37 161.87 172.41
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14381 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19930 20060 20781
THB 0 718.5 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14450000
SBJ 12500000 12500000 14450000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,697 25,817 26,170
USD20 25,667 25,817 26,170
USD1 25,647 25,817 26,170
AUD 17,730 17,830 18,937
EUR 28,611 28,711 30,370
CAD 17,874 17,974 19,280
SGD 19,879 19,879 20,719
JPY 161.69 163.19 168.75
GBP 33,742 33,892 35,260
XAU 14,108,000 0 14,412,000
CNY 0 3,726 0
THB 0 754 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/10/2026 19:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30