Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Phát biểu tại Diễn đàn chuyên đề Việt Nam với chủ đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong Kỷ nguyên mới” chiều 2/10, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết, sau hơn 26 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, phản ánh kết quả của nhiều năm cải cách, từ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường đến cải thiện khả năng tiếp cận đối với nhà đầu tư quốc tế.

Cùng với quá trình cải cách, quy mô thị trường đã tăng đáng kể. Vốn hóa thị trường cổ phiếu trên hai sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam hiện đạt khoảng 404 tỷ USD, tương đương 81,7% GDP. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân mỗi ngày kể từ đầu năm đạt khoảng 1 tỷ USD. Đến cuối tháng 9/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đạt gần 13,9 triệu tài khoản.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc tại Diễn đàn chuyên đề Việt Nam phiên chiều ngày 2/10. Nguồn: VBMA.

Những con số này cho thấy quy mô và tiềm năng ngày càng lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Một thị trường mới nổi không chỉ cần lớn hơn về quy mô, mà quan trọng hơn phải minh bạch, hiệu quả, an toàn và phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Đây được xác định là mục tiêu dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách thị trường, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quản lý; tăng cường công bố thông tin và quản trị công ty; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận và tính minh bạch của thị trường đối với nhà đầu tư quốc tế.

Song song với hoàn thiện thể chế, hạ tầng thị trường sẽ tiếp tục được hiện đại hóa, trong đó có việc triển khai các mô hình bù trừ đối tác trung tâm (CCP) mới. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy tài chính xanh và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, giám sát thị trường. Các cải cách này hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường, phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, nhà đầu tư và nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, công nghệ cao và các ngành công nghiệp xanh ngày càng lớn. Theo lãnh đạo UBCKNN, thị trường vốn cần đảm nhận vai trò lớn hơn trong quá trình này.

Mục tiêu đặt ra là thị trường chứng khoán không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn mà còn trở thành nguồn cung cấp vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường vai trò cầu nối giữa nguồn vốn trong nước và quốc tế.

Ở góc độ hợp tác khu vực, Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF) trong hơn ba thập kỷ qua đã quy tụ các hiệp hội chứng khoán, tổ chức tài chính và thành viên thị trường, tạo nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các xu hướng mới và thúc đẩy hợp tác hướng tới các thị trường vốn vững mạnh, bền vững hơn tại châu Á.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị thường niên ASF. Sự hiện diện của đông đảo đại diện các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và thành viên thị trường quốc tế tại sự kiện cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế đối với Việt Nam và thị trường vốn Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Phiên chuyên đề Việt Nam là dịp để chia sẻ về tiềm năng kinh tế, những bước phát triển của thị trường vốn cũng như các định hướng ưu tiên của Việt Nam trong những năm tới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý trực tiếp lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư quốc tế, tổ chức tài chính và chuyên gia.

Việt Nam mong muốn tiếp nhận các đánh giá về những kết quả đã đạt được, những vấn đề cần tiếp tục cải thiện và kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn phát triển mới. Những trao đổi cởi mở, thực chất được kỳ vọng góp phần tăng cường hiểu biết, hỗ trợ quá trình hoàn thiện thị trường và tạo thêm cơ hội đầu tư, hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng tài chính quốc tế.

Trong quá trình phát triển thị trường, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ và đồng hành của các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và thành viên thị trường. Kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và những phản hồi thẳng thắn từ nhà đầu tư đã có những đóng góp quan trọng đối với quá trình hoàn thiện thị trường.

Với chủ đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong Kỷ nguyên mới”, diễn đàn phản ánh giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam, với những mục tiêu cao hơn cùng cam kết tiếp tục cải cách và hội nhập quốc tế.

Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tích cực, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong cộng đồng thị trường vốn khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác hướng tới một thị trường vốn châu Á vững mạnh, kết nối chặt chẽ và bền vững hơn.