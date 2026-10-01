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Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

12:01 | 01/10/2026
Giá gas hôm nay (1/10) bước vào kỳ điều chỉnh mới với mức tăng mạnh trên cả nước, đáng chú ý nhất là bình 48 kg tại Hải Phòng tăng tới 399.218 đồng/bình. Đây là mức điều chỉnh đáng kể khi thị trường vừa chuyển sang mặt bằng giá mới của tháng 10.
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Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh
Giá gas tháng 10 điều chỉnh tăng theo thị trường thế giới.

Giá gas bán lẻ bước vào tháng 10 với nhiều thương hiệu và khu vực ghi nhận mức tăng đáng kể ngay từ đầu tháng. Giá hợp đồng LPG tham chiếu quốc tế tháng 10 tăng thêm 62,5 USD/tấn so với tháng 9, tạo thêm áp lực lên chi phí đầu vào của thị trường trong nước.

Giá hợp đồng LPG tham chiếu quốc tế, thường được thị trường gọi là giá CP, trong tháng 10/2026 được xác định ở mức bình quân 705 USD/tấn, tăng 62,5 USD/tấn so với mức 642,5 USD/tấn của tháng 9. Đây là tháng thứ ba liên tiếp CP tăng, và là mức tăng mạnh nhất kể từ đợt phục hồi của tháng 8, đưa giá CP trở lại vùng gần với đỉnh 790 USD/tấn hồi tháng 6/2026.

CP là viết tắt của Contract Price, mức giá hợp đồng tham chiếu đối với khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, chủ yếu gồm propane và butane. Đây là một trong những cơ sở để các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh LPG tính toán chi phí đầu vào và xây dựng giá bán trong nước.

Tại miền Bắc, giá gas tại Hà Nội, bình 12 kg tăng 89.434 đồng, lên 644.122 đồng/bình; bình 48 kg tăng 357.696 đồng, đạt 2.576.448 đồng/bình.

Hải Phòng ghi nhận mức tăng mạnh nhất: bình 12 kg tăng 104.328 đồng, lên 647.352 đồng/bình; bình 48 kg tăng tới 399.218 đồng, lên 2.571.264 đồng/bình.

Ở miền Trung, giá giá bình 12 kg tại Đà Nẵng tăng 19.000 đồng, lên 609.000 đồng/bình; bình 48 kg tăng 77.000 đồng, đạt 2.352.000 đồng/bình.

Tại miền Nam, giá bình 12 kg tăng 58.000 đồng, lên 612.000 đồng/bình; bình 48 kg tăng 233.000 đồng, đạt 2.445.000 đồng/bình. Cần Thơ cũng tăng 44.000 đồng/bình 12 kg và 178.000 đồng/bình 48 kg, lên lần lượt 580.000 đồng và 2.320.000 đồng/bình.

Như vậy, kỳ điều chỉnh đầu tháng 10 mang đến cú tăng giá gas đáng chú ý, đặc biệt ở nhóm bình 48 kg. Mức tăng cao nhất lên tới 399.218 đồng/bình, chỉ còn cách mốc 400.000 đồng chưa đầy 800 đồng.

Giá gas theo thương hiệu: Petrolimex tại Hà Nội là một trong những thương hiệu có mức tăng mạnh nhất. Bình 12 kg tăng 89.434 đồng, lên 644.122 đồng/bình; bình 48 kg gas công nghiệp tăng tới 357.696 đồng, lên 2.576.448 đồng/bình.

Saigon Petro cũng điều chỉnh tăng ngay khi bước sang tháng 10. Giá bình 12 kg tăng 38.000 đồng, lên 601.500 đồng/bình, trong khi bình 45 kg tăng 142.500 đồng, đạt 2.256.500 đồng/bình.

Trái với xu hướng chung, Pacific Petro chưa ghi nhận thay đổi trong kỳ điều chỉnh này. Giá bình 12 kg vẫn ở 569.500 đồng/bình; bình 45 kg giữ mức 2.105.500 đồng/bình.

PV GAS, giá tăng ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhưng mức điều chỉnh có sự khác biệt. Tại Hà Nội, bình 12 kg tăng 72.000 đồng, lên 642.004 đồng/bình; bình 45 kg tăng 270.000 đồng, đạt 2.407.515 đồng/bình. Tại TP Hồ Chí Minh, giá bình 12 kg tăng 20.000 đồng, lên 662.081 đồng/bình; bình 45 kg tăng 75.000 đồng, lên 2.482.819 đồng/bình.

Nhìn chung, kỳ điều chỉnh giá gas đầu tháng 10 đang tạo cú hích tăng mạnh ở nhiều thương hiệu, đặc biệt với bình 48 kg. Petrolimex ghi nhận mức tăng 357.696 đồng/bình, trong khi PV GAS tại Hà Nội tăng 270.000 đồng/bình, cho thấy mức điều chỉnh lần này lớn hơn đáng kể so với các đợt biến động thông thường.

Người tiêu dùng cũng cần phân biệt giá đổi gas với chi phí mua mới cả bình. Giá đổi gas thông thường được tính khi khách hàng đã có vỏ bình phù hợp; trường hợp mua thêm vỏ bình hoặc phát sinh phụ kiện, dịch vụ, tổng số tiền phải trả có thể cao hơn.

Ngoài ra, giá tại điểm bán thực tế có thể khác mức niêm yết do chương trình khuyến mại hoặc chính sách phân phối tại từng thời điểm. Khi đổi gas, người mua nên kiểm tra thương hiệu, niêm phong, khối lượng tịnh và lựa chọn điểm bán có nguồn gốc rõ ràng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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