Tài chính

Triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO

12:07 | 01/10/2026
(TBTCO) - Chương trình đào tạo 10.000 CEO đến năm 2030 sẽ được triển khai theo nhiều phương thức, từ Phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo đến đào tạo trực tuyến.
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Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành (gọi tắt là Chương trình đào tạo 10.000 CEO) đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026.

Thông tư quy định cơ chế triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO, áp dụng đối với các học viên thuộc nhóm đối tượng quy định tại Quyết định số 525/QĐ-TTg đến từ doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; hội, hiệp hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai Chương trình cũng thuộc phạm vi áp dụng.

Triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO
Đào tạo 10.000 CEO, ưu tiên nhiều nhóm doanh nghiệp. Ảnh: Lê Toàn.

Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ nhiều nguồn. Trong đó, ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Bên cạnh đó là nguồn đóng góp, tài trợ của học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước và nguồn lồng ghép từ những chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có mục tiêu, đối tượng và nội dung phù hợp.

Đáng chú ý, Thông tư quy định việc xác định đối tượng ưu tiên hỗ trợ theo hướng tăng cường khai thác dữ liệu điện tử, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin kê khai trên Trang đào tạo 10.000 CEO. Doanh nghiệp thực hiện tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

Cơ quan hỗ trợ chỉ được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm tài liệu để đối chiếu, xác minh khi dữ liệu chưa có, chưa rõ ràng hoặc phục vụ công tác hậu kiểm. Việc đối chiếu tài liệu phải được lập thành biên bản và lưu hồ sơ.

Các nhóm được xác định để ưu tiên hỗ trợ gồm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, công nghệ chiến lược; doanh nghiệp xã hội. Chương trình cũng xác định các nhóm cá nhân và địa bàn ưu tiên như người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, Thông tư xác định đây có thể là doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là nữ hoặc doanh nghiệp có một hay nhiều phụ nữ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, đồng thời có ít nhất một người quản lý, điều hành là phụ nữ.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được xác định theo quy mô lao động. Với doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động, số lao động nữ phải chiếm từ 50% tổng số lao động trở lên. Với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên, tỷ lệ lao động nữ từ 30% trở lên.

Về hình thức triển khai, Thông tư quy định nhiều phương thức hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành, gồm hỗ trợ theo Phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo, đào tạo trực tuyến; Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), Chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program), Chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk), cùng các hoạt động xây dựng mạng lưới cựu học viên, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Đối với đào tạo trực tuyến, Chương trình được triển khai thông qua Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) tại business.gov.vn và các nền tảng đào tạo trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường.

Kinh phí dành cho hệ thống E-learning bao gồm các khoản chi xây dựng, thuê, mua, nâng cấp, bảo trì và vận hành hệ thống; thuê, mua máy chủ, đường truyền; số hóa tài liệu, nhập dữ liệu, xây dựng học liệu điện tử và video bài giảng; mua bản quyền bài giảng, phần mềm; điều tra nhu cầu đào tạo trực tuyến và thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá. Các khoản chi được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức xây dựng, nâng cấp, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống E-learning. Theo Thông tư, doanh nghiệp và học viên được tham gia không giới hạn các khóa đào tạo trên hệ thống này.

Ngoài hệ thống E-learning, cơ quan hỗ trợ có thể thuê, mua tài khoản học tập trên các nền tảng đào tạo trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Thông tin về các khóa đào tạo phải được công bố trên Trang đào tạo 10.000 CEO.

Dữ liệu về quá trình học tập, kết quả và chứng nhận hoàn thành khóa học của học viên trên các nền tảng này được kết nối, đồng bộ với Trang đào tạo 10.000 CEO theo phương thức phù hợp. Đây là cơ sở phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030.

Thu Hương
Từ khóa:
ceo Chương trình đào tạo 10.000 CEO bộ tài chính Thông tư số 141/2026/TT-BTC đào tạo giám đốc điều hành

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