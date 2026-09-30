Infographics: 93,5% dự án tồn đọng đã được xử lý, có cơ chế tháo gỡ

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/9/2026, cả nước có 4.955 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài được cập nhật trên Hệ thống 751, với tổng diện tích sử dụng đất 213.087 ha và tổng mức đầu tư hơn 3,67 triệu tỷ đồng. Trong đó, 3.241 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc và 1.392 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ, tương đương 93,5% tổng số dự án.
(TBTCO) - Đến ngày 30/9/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.932 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo kế hoạch tiếp nhận của địa phương và nhà trường.
(TBTCO) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đề xuất cơ chế cho phép Chính phủ quyết định gói ưu đãi, hỗ trợ vượt trội đối với một số dự án đầu tư nước ngoài cần kịp thời thu hút, có tác động lan tỏa. Gói chính sách này được gắn với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư.
(TBTCO) - Hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy cần sớm được xử lý, khai thác, tránh lãng phí nguồn lực. Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nguồn tài sản này đã mở thêm cơ chế tháo gỡ vướng mắc, trao quyền chủ động hơn cho địa phương.
(TBTCO) - Các dự án trọng điểm ngành giao thông trong năm 2026 được giao vốn rất lớn, nhưng đến ngày 21/9 mới giải ngân được 40,7%. Khi thời gian thực hiện kế hoạch vốn chỉ còn một quý, việc nhận diện đúng điểm nghẽn, xử lý dự án có khả năng tăng tốc và điều chuyển vốn ở nơi không còn khả năng giải ngân đang được đặt ra cấp thiết.
(TBTCO) - Được bố trí hơn 258.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2026, nhưng đến hết ngày 21/9, các dự án giao thông trọng điểm mới giải ngân 40,7%. Khi quý cuối cùng của năm đã bắt đầu, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đang rà từng dự án, từng điểm nghẽn để tìm cách tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm.
(TBTCO) - Diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ được xác định và ổn định theo từng chu kỳ 5 năm. Trong thời gian này, phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức vẫn có thể được tiếp tục sử dụng trong một số trường hợp, nhưng không được tính vào diện tích để xác định định mức của đơn vị.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 1.022.607 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 17/9/2026, cả nước giải ngân 540.597,2 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.