Tài chính

Infographics: 93,5% dự án tồn đọng đã được xử lý, có cơ chế tháo gỡ

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
14:35 | 30/09/2026
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/9/2026, cả nước có 4.955 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài được cập nhật trên Hệ thống 751, với tổng diện tích sử dụng đất 213.087 ha và tổng mức đầu tư hơn 3,67 triệu tỷ đồng. Trong đó, 3.241 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc và 1.392 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ, tương đương 93,5% tổng số dự án.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
bộ tài chính dự án Hệ thống 751

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