Infographics: 93,5% dự án tồn đọng đã được xử lý, có cơ chế tháo gỡ

(TBTCO) - Các dự án trọng điểm ngành giao thông trong năm 2026 được giao vốn rất lớn, nhưng đến ngày 21/9 mới giải ngân được 40,7%. Khi thời gian thực hiện kế hoạch vốn chỉ còn một quý, việc nhận diện đúng điểm nghẽn, xử lý dự án có khả năng tăng tốc và điều chuyển vốn ở nơi không còn khả năng giải ngân đang được đặt ra cấp thiết.