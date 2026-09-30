Thời sự

Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

PV

PV

14:59 | 30/09/2026
(TBTCO) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa công bố Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thường trực đối với Đại tá Trần Đức Đông.
aa

Sáng 30/9/2026, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội nghị công bố, bàn giao công tác giữa ông Lê Thanh Hải - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời công bố Quyết định số 195/QĐ-BCĐQG ngày 16/9/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Đại tá Trần Đức Đông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2026.

Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
Ông Lê Thanh Hải (bên trái) bàn giao công tác, nhiệm vụ với ông Trần Đức Đông.

Trước đó, Đại tá Trần Đức Đông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3- Bộ Công an) biệt phái giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Đức Đông cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức Văn phòng Thường trực đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia góp phần từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

PV
Từ khóa:
ban chỉ đạo 389 quốc gia bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thường trực Đại tá Trần Đức Đông

Bài liên quan

Phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong 3 tháng cao điểm, tăng thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Phát hiện, bắt giữ 5.459 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong 3 tháng cao điểm, tăng thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Buôn lậu tại miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

Buôn lậu tại miền Trung vẫn diễn biến phức tạp

Khó khăn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm

Khó khăn xử lý tang vật, phương tiện vi phạm

Dành cho bạn

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

(TBTCO) - Sáng ngày 29/9/2026, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

(TBTCO) - Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, TP. Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và thực hiện nghi lễ khởi công.
Đề xuất tài xế xe công nghệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đề xuất tài xế xe công nghệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(TBTCO) - Góp ý cho việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu quan tâm tới việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với người làm việc trên nền tảng số. Đại biểu Trần Thị Diệu Thuý đề xuất xác định tài xế xe công nghệ nhóm đối tượng riêng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là "động lực bổ trợ" mà phải trở thành "động lực chủ yếu, trực tiếp", đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng, đặc biệt là đóng góp trực tiếp cho tăng năng suất, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm, kinh tế - xã hội phát triển…
Mở rộng không gian hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada

Mở rộng không gian hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada

(TBTCO) - Quan hệ Việt Nam - Canada đang đứng trước dư địa lớn để chuyển từ tăng trưởng thương mại sang mở rộng đầu tư, công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng, trên nền tảng CPTPP và những thế mạnh bổ trợ ngày càng rõ nét giữa hai nền kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội: Không lấy tiến độ thay cho chất lượng lập pháp

Chủ tịch Quốc hội: Không lấy tiến độ thay cho chất lượng lập pháp

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tinh thần đặt ra là luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách; ổn định hơn mà vẫn đủ khả năng thích ứng với thực tiễn. Không lấy tiến độ thay cho chất lượng; không lấy số lượng luật được thông qua làm thước đo thành công của công tác lập pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, biến những chủ trương lớn thành kết quả cụ thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, biến những chủ trương lớn thành kết quả cụ thể

(TBTCO) - Chiều 27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế