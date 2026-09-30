Xã hội

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Hà Phương

Hà Phương

15:49 | 30/09/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 299/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 155/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP.
aa

Nghị quyết số 299/NQ-CP bổ sung các quan điểm, định hướng lớn tại phần II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam như sau:

Bổ sung nội dung vào mục 1:

- Chuyển mạnh tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng, trụ cột phát triển, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của quốc gia và động lực tăng trưởng mới; bảo đảm yêu cầu phát triển văn hóa được thể hiện đầy đủ trong các chủ trương, chính sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia.

- Chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo; vừa giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, vừa chuyển hóa thành tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW
Chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo; vừa giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, vừa chuyển hóa thành tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia. Ảnh: HH

Bổ sung nội dung vào mục 4:

- Chuyển từ phát triển văn hóa chủ yếu trong không gian truyền thống sang phát triển đồng bộ trong không gian thực và không gian số. Xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số. Chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc dân tộc, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của văn hóa Việt Nam.

- Đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số; nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

Bổ sung nội dung vào mục 5:

Chuyển mạnh tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của Nhân dân; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới.

Bổ sung nội dung vào mục 6:

Phát huy vai trò của văn hóa đối với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, xác định rõ các lĩnh vực có khả năng tạo tăng trưởng, địa phương có điều kiện hình thành trung tâm dẫn dắt, doanh nghiệp có năng lực triển khai và các dự án có khả năng tạo ra sản phẩm, doanh thu, việc làm, tài sản trí tuệ và mở rộng thị trường.

Cùng với đó, Nghị quyết số 299/NQ-CP bổ sung 7 nhiệm vụ vào Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình hành động.

Ngoài ra, Nghị quyết số 299/NQ-CP điều chỉnh tên gọi, kết quả đánh giá và thời hạn hoàn thành của các nhiệm vụ tại Phụ lục Chương trình hành động. Theo đó một số nhiệm vụ được điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian hoàn thành.

Nghị quyết số 299/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (29/9/2026).

Hà Phương
Từ khóa:
chương trình hành động của chính phủ bổ sung nhiệm vụ Nghị quyết số 80-NQ/TW phát triển văn hóa phát triển văn hóa Việt Nam

Cùng chủ đề: Nghị quyết 80 - phát triển văn hóa

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Xác lập văn hóa là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW tạo “đường băng” cho văn hóa Việt

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

Bài liên quan

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Xác lập văn hóa là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Xác lập văn hóa là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW tạo “đường băng” cho văn hóa Việt

Nghị quyết số 80-NQ/TW tạo “đường băng” cho văn hóa Việt

Dành cho bạn

Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh

Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh

Infographics: 93,5% dự án tồn đọng đã được xử lý, có cơ chế tháo gỡ

Infographics: 93,5% dự án tồn đọng đã được xử lý, có cơ chế tháo gỡ

Sẽ có khung chính sách mới cho chương trình mục tiêu quốc gia

Sẽ có khung chính sách mới cho chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 105.257 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 105.257 tỷ đồng

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam: Tối ưu nguồn lực,thúc đẩy xuất nhập khẩu

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Đọc thêm

Đề xuất tài xế xe công nghệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đề xuất tài xế xe công nghệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(TBTCO) - Góp ý cho việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu quan tâm tới việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với người làm việc trên nền tảng số. Đại biểu Trần Thị Diệu Thuý đề xuất xác định tài xế xe công nghệ nhóm đối tượng riêng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Cân nhắc mức phạt, bảo đảm quyền của người dân khi xử lý vi phạm hành chính

Cân nhắc mức phạt, bảo đảm quyền của người dân khi xử lý vi phạm hành chính

(TBTCO) - Góp ý cho dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng 29/9, nhiều đại biểu đề nghị đánh giá kỹ việc nâng mức phạt tiền, quy định chặt chẽ điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế mới và bảo đảm quyền giải trình của người bị xử phạt.
Quảng Trị: Đẩy nhanh giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Quảng Trị: Đẩy nhanh giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu giải ngân toàn bộ vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong năm 2026.
Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

(TBTCO) - Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững.
Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

(TBTCO) - Chiều tối ngày 24/9, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 - Vòng tuyển chọn cấp Học viện. Trải qua 2 phần thi, đội Fourfold xuất sắc giành giải Nhất với 43,65 điểm.
Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 - 18/10/2026

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 - 18/10/2026

(TBTCO) - Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” được điều chỉnh thời gian tổ chức sang ngày 16 - 18/10/2026, thay cho thời gian dự kiến từ 25 - 27/9.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

(TBTCO) - Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

Lợi nhuận doanh nghiệp phân hóa trước chặng nước rút

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

MB mở rộng vai trò kết nối dòng vốn

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Bổ sung nhiều nhiệm vụ vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ có “sản phẩm” sang có “năng lực”

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Thống nhất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện đường vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng giúp hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng, phòng ngừa gian lận

Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế