Ngân hàng - Bảo hiểm

Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
14:52 | 30/09/2026
(TBTCO) - Ngày 30/9, hơn 11 triệu cổ phiếu F88 từ đợt chào bán ra công chúng chính thức giao dịch trên UPCoM, giúp doanh nghiệp huy động gần 782 tỷ đồng. Để mở rộng cho vay, F88 đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn qua trái phiếu và khoảng 1.300 tỷ đồng vay quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 65% và vượt kế hoạch đề ra.
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F88 mở bán hơn 22 triệu cổ phiếu dự kiến thu hơn 1.500 tỷ đồng, giảm phụ thuộc vốn vay “Đại dương xanh” rộng lớn, Bảo hiểm NNX mở lối bằng bảo hiểm vi mô hướng tới 10 triệu khách hàng Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố

Ngày 30/9, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) thông báo 11,013 triệu cổ phiếu từ đợt chào bán ra công chúng chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM, nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của F88 lên 231,26 triệu cổ phiếu.

Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh
Hơn 11 triệu cổ phiếu lên UPCoM, F88 đẩy mạnh huy động vốn nhiều kênh. Ảnh tư liệu.

Đợt chào bán mang về tổng cộng khoảng 781,9 tỷ đồng, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư F88 tăng lên 2.312,65 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để tăng vốn tại Công ty cổ phần Kinh doanh F88, phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho vay cốt lõi.

Bên cạnh đó, F88 tiếp tục triển khai phương án chuyển cổ phiếu từ giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Kế hoạch này hướng tới mở rộng cơ sở nhà đầu tư và hỗ trợ khả năng tiếp cận thị trường vốn. Thời điểm niêm yết và giao dịch trên HOSE sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh và triển vọng những tháng cuối năm, ban lãnh đạo F88 kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 có thể đạt 1.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 32% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và tăng khoảng 65% so với kết quả năm 2025.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị F88 từng nhận định doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, khi nhu cầu tài chính của khách hàng bình dân còn rất lớn.

“Khi hạ được chi phí huy động vốn, quản trị hiệu quả tỷ lệ xóa nợ ròng và chi phí vận hành, F88 sẽ có thêm dư địa cải thiện biên lợi nhuận. Những cải thiện đó cũng tạo điều kiện để chúng tôi đưa ra các sản phẩm có chi phí vay phù hợp hơn, mở rộng khả năng tiếp cận của khách hàng và duy trì hiệu quả sinh lời trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo” - Chủ tịch F88 kỳ vọng.

Bên cạnh việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 cũng phân phối 03 đợt trái phiếu ra công chúng với lãi suất 10%/năm, huy động thành công khoảng 833,5 tỷ đồng, bổ sung nguồn lực cho danh mục cho vay.

Trong quý III/2026, Hội đồng quản trị F88 đã phê duyệt việc thực hiện các khoản vay quốc tế với tổng quy mô lên tới 50 triệu USD, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng. Khoản vay được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài trợ cho kế hoạch tăng trưởng và mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế.

Trong 5 năm đầu, F88 chỉ mở 46 phòng giao dịch, dành thời gian xây dựng con người, công nghệ, quản trị rủi ro và chuẩn hóa sản phẩm. Tính đến tháng 8/2026, F88 có hơn 980 phòng giao dịch trên toàn quốc; 99% phòng giao dịch hoạt động trên 12 tháng đã có lãi.

Cùng với mạng lưới cửa hàng vật lý, F88 phát triển ứng dụng My F88, tiệm cận 1 triệu lượt tải vào cuối tháng 6/2026.

Trên nền tảng mạng lưới và tệp khách hàng hiện hữu, F88 tiếp tục phát triển mảng phân phối bảo hiểm, đồng thời mở rộng chuỗi cửa hàng bảo hiểm NNX (Ngôi Nhà Xanh) để tiếp cận cả những khách hàng không có nhu cầu vay.

Tính trong nửa đầu năm 2026, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) của F88 ở mức 43,9%, so với 50,9% của cả năm 2025. Tổng doanh thu bán niên tăng 58,1% cùng kỳ; trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng khoảng 22,4% so với cùng kỳ./.

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