Ngân hàng Shinhan - cầu nối dòng vốn Hàn Quốc với thị trường Việt Nam

Để tận dụng cơ hội tiếp cận dòng vốn quy mô lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu, thị trường cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và thanh toán, tăng tính minh bạch, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và tiệm cận thông lệ quốc tế. Trong tiến trình đó, ngân hàng lưu ký đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tài sản, hỗ trợ giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Trên nền tảng đó, Ngân hàng Shinhan Việt Nam định hướng trở thành đối tác đáng tin cậy của các công ty quản lý quỹ, định chế tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ cung cấp dịch vụ lưu ký, thanh toán và dịch vụ quỹ, Ngân hàng Shinhan Việt Nam còn phát huy lợi thế từ một tập đoàn tài chính có mạng lưới quốc tế để kết nối dòng vốn Hàn Quốc với những cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Ông Ryu Je Eun - Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Ông Ryu Je Eun - Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ: “Triển vọng nâng hạng đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thị trường vốn Việt Nam và tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Với nền tảng của Tập đoàn Tài chính Shinhan và kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà đầu tư Hàn Quốc với thị trường Việt Nam, đồng thời cung cấp các dịch vụ lưu ký và giải pháp tài chính an toàn, chuyên nghiệp”.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, là thành viên Tập đoàn Tài chính Shinhan, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Việc kết hợp kinh nghiệm quốc tế của tập đoàn với hơn 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam mang lại cho Ngân hàng lợi thế trong việc thấu hiểu thị trường sở tại, nhu cầu của nhà đầu tư và các yêu cầu vận hành đối với hoạt động đầu tư xuyên biên giới.

Mạng lưới khách hàng Hàn Quốc, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các định chế tài chính quốc tế là nền tảng để Ngân hàng Shinhan Việt Nam thúc đẩy kết nối dòng vốn giữa hai thị trường. Đội ngũ dịch vụ chứng khoán của Ngân hàng có chuyên môn về lưu ký, thanh toán, dịch vụ quỹ, giao dịch vốn và hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài, qua đó đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tìm hiểu, gia nhập và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, Ngân hàng Shinhan cung cấp dịch vụ lưu ký cho Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (National Pension Fund - NPF), một trong 5 quỹ hưu trí lớn nhất thế giới. Kinh nghiệm phục vụ các nhà đầu tư tổ chức quy mô lớn, cùng mạng lưới của Tập đoàn Tài chính Shinhan tại nhiều thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu tiềm năng của Việt Nam đến cộng đồng đầu tư quốc tế.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Shinhan Việt Nam tích cực tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm từ thị trường Hàn Quốc và tổ chức các chương trình tìm hiểu thị trường dành cho doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư. Năm 2026, Ngân hàng vinh dự được đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cho sự kiện Vietnam ESG Challenge 2026 trong vai trò Nhà tài trợ Vàng, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức và thúc đẩy các sáng kiến về ESG trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ.

Lợi thế của Ngân hàng Shinhan Việt Nam còn đến từ hệ sinh thái “One Shinhan” tại Việt Nam, với sự hiện diện của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam, Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam, Công ty Shinhan DS Việt Nam và Shinhan Future Lab hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Sự phối hợp giữa các công ty thành viên giúp phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm và công nghệ tài chính, qua đó mở rộng khả năng cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư.