Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

10:03 | 27/09/2026
(TBTCO) - Từ Thái Nguyên, Đồng Tháp, Đắk Lắk đến Hưng Yên, Vietcombank đã đồng hành cùng chuỗi Chương trình Hỗ trợ tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử, đưa các giải pháp tài chính số đến gần hơn với hoạt động kinh doanh hằng ngày, góp phần hình thành hệ sinh thái thương mại hiện đại, minh bạch và bền vững.
aa

Hưng Yên - điểm tổng kết một hành trình

Chiều ngày 18/9/2026, tại Trung tâm Vincom Mega Mall Ocean City 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Hỗ trợ tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử và khai mạc chuỗi chương trình tại Hưng Yên với chủ đề “Kết nối đảm bảo cung ứng nguồn hàng chính hãng cho tiểu thương tại chợ qua thương mại điện tử”.

Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

Ông Lê Quang Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương cùng đại diện đại biểu, khách mời tham quan và trải nghiệm các giải pháp tài chính số tại gian hàng Vietcombank trong khuôn khổ chương trình

Tham dự chương trình có ông Lê Quang Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương; đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng thương mại điện tử, tổ chức tín dụng, đơn vị phân phối, cùng đông đảo tiểu thương và hộ kinh doanh. Về phía Vietcombank có bà Lê Mai Nga - Trưởng phòng Quản lý kênh chi nhánh và ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên, cùng đại diện các đơn vị liên quan tham dự.

Sự kiện tổng kết kết quả triển khai Đề án hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử trên toàn quốc, đồng thời kích hoạt chương trình tại Hưng Yên. Được biết, từ ngày 18 đến 20/9/2026, 30 gian hàng cùng các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, trải nghiệm mã QR, kết nối nguồn hàng và livestream quảng bá sản phẩm được tổ chức, góp phần phát triển hệ sinh thái thương mại số minh bạch, an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc tại Hưng Yên.

Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước
Các đại biểu bấm nút phát động Chương trình Hỗ trợ tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử tại Hưng Yên (đại diện Vietcombank tham gia, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên, đứng thứ 3 từ trái sang)

Đồng hành tại sự kiện, Vietcombank giới thiệu các giải pháp tài chính số dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Tại gian hàng, đội ngũ cán bộ ngân hàng trực tiếp tư vấn về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận thanh toán qua mã QR, quản lý dòng tiền và vận hành hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn. Qua đó, vai trò đồng hành của Vietcombank được cụ thể hóa bằng những công cụ gần gũi, phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng quầy hàng, gian chợ.

Để chuyển đổi số trở thành năng lực kinh doanh

Qua mỗi điểm đến, chuỗi chương trình cho thấy chuyển đổi số đối với tiểu thương có thể bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể: nhận tiền nhanh hơn, kiểm soát doanh thu rõ hơn, giảm thao tác thủ công, kết nối nguồn hàng tin cậy và tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi khu chợ.

Trong quá trình đó, ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng hạ tầng thanh toán và tạo lập dòng tiền số an toàn, minh bạch. Với VCB Digibank Hộ kinh doanh, VCB OneQR cùng các giải pháp ngân hàng số dành cho cá nhân và doanh nghiệp, Vietcombank từng bước kết nối hoạt động mua bán truyền thống với hệ sinh thái thương mại điện tử.

Sự hiện diện xuyên suốt của Vietcombank tại chuỗi chương trình cũng thể hiện cách tiếp cận lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, đội ngũ cán bộ ngân hàng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ tiểu thương làm quen với các công cụ số, qua đó giảm tâm lý e ngại công nghệ và nâng cao khả năng chủ động trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

Hưng Yên là điểm tiếp nối hành trình Vietcombank đồng hành cùng chuỗi chương trình do Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương triển khai năm 2026. Từ tháng 4 đến tháng 9, các giải pháp tài chính số của ngân hàng đã hiện diện tại Thái Nguyên, Đồng Tháp, Đắk Lắk và Hưng Yên.

Từ Thái Nguyên, Đồng Tháp, Đắk Lắk đến Hưng Yên, mỗi điểm đến mang một đặc trưng thị trường khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu giúp tiểu thương thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Thông qua việc đồng hành cùng chương trình, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết đưa dịch vụ tài chính số đến gần hơn với người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, góp phần để chuyển đổi số trở thành động lực thiết thực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đến nay, chương trình đã tổ chức hơn 30 hoạt động, lớp tập huấn cho hàng vạn tiểu thương; đưa gần 1.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền lên nền tảng số và thực hiện gần 40 phiên livestream, thu hút hơn 30 triệu lượt tiếp cận, phát sinh trên 8.500 đơn hàng.
Hồng Dung
Từ khóa:
vietcombank Vietcombank đồng hành chuyển đổi số tiểu thương Giải pháp tài chính số cho tiểu thương Thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ

Bài liên quan

Vietcombank khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ, tiếp sức học sinh vùng cao Sơn La

Vietcombank khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ, tiếp sức học sinh vùng cao Sơn La

Công đoàn Vietcombank: Vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2026

Công đoàn Vietcombank: Vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2026

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026

Dành cho bạn

Ngày 27/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm

Ngày 27/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm

Ngày 27/9: Giá cao su trên sàn Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng

Ngày 27/9: Giá cao su trên sàn Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng

Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng

Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Đọc thêm

Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp

Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp

(TBTCO) - Chi phí lãi của 27 ngân hàng niêm yết tăng mạnh 49% nửa đầu năm, khi nhiều nguồn vốn trở nên đắt đỏ hơn. Trước sức ép này, các ngân hàng tìm cách mở rộng kênh huy động, giữ chân, thu hút thêm CASA bằng các sản phẩm "lai". Tuy nhiên, chi phí vốn được dự báo khó sớm trở lại vùng thấp.
Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 21 - 25/9 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.329 tỷ đồng qua kênh OMO, góp phần kéo lãi suất qua đêm xuống 1,1%/năm. Trong khi đó, tỷ giá thu hẹp nhịp tăng dù chỉ số DXY vẫn quanh 101 điểm, khi thị trường thận trọng trước khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

(TBTCO) - MB vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con MB Capital. Giao dịch diễn ra trong bối cảnh Bảo hiểm AAA kinh doanh cốt lõi suy giảm, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ đạt 4,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 1.230 tỷ đồng.
Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng hơn 20 USD/ounce, trong khi vàng miếng trong nước đứng giá và vàng nhẫn biến động trái chiều.
MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - MB chính thức đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng, lên hơn 100.687 tỷ đồng sau khi hoàn tất chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu. Toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối cho 116.316 nhà đầu tư. Với bước tăng vốn này, MB vươn lên dẫn đầu hệ thống ngân hàng về vốn điều lệ, mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
QR xuyên biên giới kéo gần khách quốc tế với bán lẻ Việt

QR xuyên biên giới kéo gần khách quốc tế với bán lẻ Việt

(TBTCO) - Thanh toán xuyên biên giới qua mã QR đang tăng tốc khi VietQRGlobal mở rộng kết nối với các thị trường khu vực và châu Á, giúp du khách thanh toán thuận tiện và mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách quốc tế với chi phí thấp hơn thẻ quốc tế.
“Kho” đầu tư nâng đỡ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

“Kho” đầu tư nâng đỡ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Trong khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa trở lại quỹ đạo, “kho” đầu tư của các doanh nghiệp vẫn mở rộng. Hơn 687.000 tỷ đồng đầu tư, chủ yếu dài hạn, đang tạo nguồn thu ổn định, trở thành “bệ đỡ” cho lợi nhuận và củng cố nền tảng tài chính trong giai đoạn thị trường tái cân bằng.
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng MBV

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Khánh Hòa của Ngân hàng MBV

(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở đối với Chi nhánh Khánh Hòa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

Cần cấu trúc tài chính và dự án "đủ độ chín" để huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Cần cấu trúc tài chính và dự án "đủ độ chín" để huy động nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai

Hoàn thuế tự động, gỡ nút thắt dòng vốn cho doanh nghiệp

Hoàn thuế tự động, gỡ nút thắt dòng vốn cho doanh nghiệp

BIM Land khởi công khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Vĩnh Hy

BIM Land khởi công khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Vĩnh Hy

Hàn Quốc, Đài Loan nới biên độ giá cổ phiếu: Hướng đi nào cho Việt Nam?

Hàn Quốc, Đài Loan nới biên độ giá cổ phiếu: Hướng đi nào cho Việt Nam?

Giá vàng hôm nay ngày 27/9: Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 27/9: Giá vàng thế giới và trong nước ít biến động

Ngày 27/9: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 27/9: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nêu quan điểm về quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nêu quan điểm về quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 27/09/2026 10:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
SAR - 6,803.17 7,166.27
KWD - 82,177 87,444
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
JPY 159.97 160.61 168.59
AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 27/09/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30