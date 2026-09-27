Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

Hưng Yên - điểm tổng kết một hành trình

Chiều ngày 18/9/2026, tại Trung tâm Vincom Mega Mall Ocean City 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Hỗ trợ tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử và khai mạc chuỗi chương trình tại Hưng Yên với chủ đề “Kết nối đảm bảo cung ứng nguồn hàng chính hãng cho tiểu thương tại chợ qua thương mại điện tử”.

Ông Lê Quang Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương cùng đại diện đại biểu, khách mời tham quan và trải nghiệm các giải pháp tài chính số tại gian hàng Vietcombank trong khuôn khổ chương trình

Tham dự chương trình có ông Lê Quang Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương; đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng thương mại điện tử, tổ chức tín dụng, đơn vị phân phối, cùng đông đảo tiểu thương và hộ kinh doanh. Về phía Vietcombank có bà Lê Mai Nga - Trưởng phòng Quản lý kênh chi nhánh và ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên, cùng đại diện các đơn vị liên quan tham dự.

Sự kiện tổng kết kết quả triển khai Đề án hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống ứng dụng thương mại điện tử trên toàn quốc, đồng thời kích hoạt chương trình tại Hưng Yên. Được biết, từ ngày 18 đến 20/9/2026, 30 gian hàng cùng các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, trải nghiệm mã QR, kết nối nguồn hàng và livestream quảng bá sản phẩm được tổ chức, góp phần phát triển hệ sinh thái thương mại số minh bạch, an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc tại Hưng Yên.

Các đại biểu bấm nút phát động Chương trình Hỗ trợ tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử tại Hưng Yên (đại diện Vietcombank tham gia, ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Vietcombank Hưng Yên, đứng thứ 3 từ trái sang)

Đồng hành tại sự kiện, Vietcombank giới thiệu các giải pháp tài chính số dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Tại gian hàng, đội ngũ cán bộ ngân hàng trực tiếp tư vấn về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận thanh toán qua mã QR, quản lý dòng tiền và vận hành hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn. Qua đó, vai trò đồng hành của Vietcombank được cụ thể hóa bằng những công cụ gần gũi, phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng quầy hàng, gian chợ.

Để chuyển đổi số trở thành năng lực kinh doanh

Qua mỗi điểm đến, chuỗi chương trình cho thấy chuyển đổi số đối với tiểu thương có thể bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể: nhận tiền nhanh hơn, kiểm soát doanh thu rõ hơn, giảm thao tác thủ công, kết nối nguồn hàng tin cậy và tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi khu chợ.

Trong quá trình đó, ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng hạ tầng thanh toán và tạo lập dòng tiền số an toàn, minh bạch. Với VCB Digibank Hộ kinh doanh, VCB OneQR cùng các giải pháp ngân hàng số dành cho cá nhân và doanh nghiệp, Vietcombank từng bước kết nối hoạt động mua bán truyền thống với hệ sinh thái thương mại điện tử.

Sự hiện diện xuyên suốt của Vietcombank tại chuỗi chương trình cũng thể hiện cách tiếp cận lấy nhu cầu thực tiễn làm trung tâm. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, đội ngũ cán bộ ngân hàng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ tiểu thương làm quen với các công cụ số, qua đó giảm tâm lý e ngại công nghệ và nâng cao khả năng chủ động trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Hưng Yên là điểm tiếp nối hành trình Vietcombank đồng hành cùng chuỗi chương trình do Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương triển khai năm 2026. Từ tháng 4 đến tháng 9, các giải pháp tài chính số của ngân hàng đã hiện diện tại Thái Nguyên, Đồng Tháp, Đắk Lắk và Hưng Yên.

Từ Thái Nguyên, Đồng Tháp, Đắk Lắk đến Hưng Yên, mỗi điểm đến mang một đặc trưng thị trường khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu giúp tiểu thương thích ứng với phương thức kinh doanh mới. Thông qua việc đồng hành cùng chương trình, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết đưa dịch vụ tài chính số đến gần hơn với người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, góp phần để chuyển đổi số trở thành động lực thiết thực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.