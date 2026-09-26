Ngân hàng - Bảo hiểm

MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
07:30 | 26/09/2026
(TBTCO) - MB vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con MB Capital. Giao dịch diễn ra trong bối cảnh Bảo hiểm AAA kinh doanh cốt lõi suy giảm, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ đạt 4,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 1.230 tỷ đồng.
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Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB (MB Capital).

Theo công bố của MB, ngày 23/9/2026, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-MB-HĐQT, thông qua hợp đồng và giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA cho MB Capital.

MB Capital là công ty con của MB. Tuy nhiên, thông báo chưa công bố số lượng cổ phần được chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu, giá trị cũng như thời điểm dự kiến hoàn tất giao dịch.

MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con
MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con. Ảnh tư liệu.

Được biết, Bảo hiểm AAA chính thức ra đời năm 2005 và đến ngày 19/9/2023 đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Doanh nghiệp hướng tới trở thành thương hiệu bảo hiểm “quốc dân” của các gia đình Việt, đồng thời đẩy mạnh cải tiến sản phẩm và số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua, lãnh đạo Bảo hiểm AAA cho biết, năm 2026, Tổng công ty lựa chọn chiến lược tăng trưởng thận trọng, tập trung nâng cao chất lượng doanh thu, hiệu quả hoạt động, kiểm soát tỷ lệ chi phí kết hợp và bảo đảm kinh doanh có lãi. Từ năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mức bình quân thị trường.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA ở mức thấp trong nửa đầu năm 2026, chủ yếu do doanh thu bảo hiểm suy giảm trong khi chi bồi thường tăng mạnh, làm thu hẹp đáng kể hiệu quả kinh doanh cốt lõi.

Lũy kế 6 tháng, phí bảo hiểm gốc AAA giảm 15,6%, còn 911,5 tỷ đồng, trong khi phí nhận tái bảo hiểm giảm 41,9%.

Ở chiều ngược lại, chi bồi thường tăng 27,6% lên 181,6 tỷ đồng; tổng chi bồi thường bảo hiểm sau các khoản liên quan đạt 161,8 tỷ đồng, tăng 10%.

Mức chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm AAA rất lớn, dù tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 3,1% xuống 862,3 tỷ đồng, mức tiết giảm chưa đủ bù đắp áp lực từ doanh thu suy yếu và bồi thường gia tăng. Kết quả, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 48,4%, chỉ còn 32,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính của Bảo hiểm AAA trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 4,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhờ 17,5 tỷ đồng lợi nhuận khác, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4,8 tỷ đồng, tăng 37%.

Đáng chú ý, dù vẫn có lãi trong nửa đầu năm, Bảo hiểm AAA đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế chưa phân phối lên tới 1.230,9 tỷ đồng tại cuối quý II/2026. Khoản lỗ lớn khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 339,1 tỷ đồng, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức gần 1.500 tỷ đồng.

Về danh mục đầu tư tài chính, tại cuối quý II/2026, Bảo hiểm AAA ghi nhận khoảng 625 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng gấp hơn 5,3 lần mức 117 tỷ đồng đầu năm; dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn lên tới 145 tỷ đồng.

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn còn 15 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng công ty cũng trích lập 36,4 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, khiến giá trị còn lại khoảng 15 tỷ đồng./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 26/09/2026 08:30

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Cập nhật: 26/09/2026 08:30

Lãi suất

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
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