Doanh nghiệp

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

21:02 | 25/09/2026
(TBTCO) - Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai. Khởi đầu khi mùa hè vừa chạm ngõ, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú – Hè Vàng Đại Cát” đã viên mãn dưới ánh trăng rằm, mở ra niềm vui cho 25 khách hàng với 26 lượng vàng SJC được trao.
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Chiều 25/9/2026, không khí Trung thu thêm rộn ràng trên Fanpage HDBank với livestream kỳ quay số đặc biệt của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát”, nơi những giải thưởng giá trị nhất đã tìm thấy chủ nhân.

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Tâm điểm của chương trình là khoảnh khắc chủ nhân giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC được công bố. May mắn đã gọi tên khách hàng Mã Tiếp Ngân đến từ chi nhánh Kiên Giang, đưa hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” đến một cái kết được mong đợi nhất: HDBank tìm thấy “tỷ phú” mới trong mùa Trung thu năm nay.

Kỳ quay số cuối đúng dịp Trung thu cũng tìm ra chủ nhân của 4 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2 lượng vàng SJC, cùng 20 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC.

Như vậy, 25 khách hàng đã cùng đón niềm vui với tổng giá trị giải thưởng lên đến 26 lượng vàng SJC, và 03 chuyến du lịch Hàn Quốc cho 3 khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi online cao nhất, tạo nên một mùa Trung thu đặc biệt, tròn đầy niềm vui và những cảm xúc đáng nhớ tại HDBank.

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Mỗi giải thưởng được HDBank trao hôm nay đã giúp khách hàng đến gần hơn với những kế hoạch đã ấp ủ: một mái ấm mới, một hành trình khám phá những vùng đất mới, khoản đầu tư cho tương lai của con trẻ hay một điểm tựa tài chính vững vàng hơn cho gia đình.

Từ khi mùa hè vừa chạm ngõ đến đêm rằm tháng Tám, mỗi khoản tiết kiệm được gửi trao tại HDBank đều mang theo một niềm tin, một dự định và một ước mong đang từng bước trở thành hiện thực. Khi mùa trăng bừng sáng, HDBank cùng khách hàng mở “đại tiệc phá cỗ”, đón nhận niềm vui trọn vẹn và lan tỏa thông điệp: mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thật khi chúng ta bền bỉ vun đắp và trao gửi niềm tin đúng nơi.

Mùa Trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “tỷ phú” vàng

Trước kỳ quay số cuối cùng, HDBank đã tổ chức thành công 4 kỳ quay số, tìm ra 64 khách hàng trúng các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chương trình cũng trao tặng 12 chuyến du lịch Hàn Quốc cho những khách hàng có mức tăng ròng tiền gửi trực tuyến cao nhất tại từng kỳ, cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác.

Từ những ước mong trong trẻo khởi đầu vào mùa hè đến niềm vui trọn vẹn dưới ánh trăng Trung thu, hành trình tìm kiếm “tỷ phú” của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” đã về đích viên mãn. Nối dài niềm vui ấy, HDBank sẽ tiếp tục mở ra những mùa vui mới của “Tiết kiệm Tỷ phú” với nhiều bất ngờ, nhiều phần thưởng giá trị và niềm vui tròn đầy hơn./.

Diễn ra từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 15/9/2026, chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” dành cho khách hàng trên cả nước gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu một tháng tại quầy hoặc trên kênh trực tuyến. Chương trình gồm 5 kỳ quay số may mắn, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và giá trị.

Khách hàng gửi tiền trên App HDBank với kỳ hạn 6 tháng còn được hưởng trọn đặc quyền nâng cao hiệu quả sinh lời với chương trình cộng thêm lãi suất lên tới 2,35%/năm áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần và các Ngày đôi trong tháng (10/10, 11/11, 12/12).

Với HDBank Loyalty, khách hàng còn được tự động tích lũy điểm thưởng SkyPoint dựa trên số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân tháng tại quầy hoặc trực tuyến. Điểm thưởng có thể được sử dụng để đổi nhiều quà tặng và tiện ích trong hệ sinh thái chương trình.
Phan Tú
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