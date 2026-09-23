Thuế - Hải quan

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
19:10 | 23/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan đối thoại trực tiếp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), giải đáp vướng mắc, tiếp thu kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
aa
Giảm thời gian, tạo thuận lợi từ mô hình thông quan tập trung Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Cụ thể, ngày 23/9/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ quý III/2026 với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI). Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, công chức các đơn vị nghiệp vụ thuộc khối cơ quan Cục Hải quan; lãnh đạo JCCI và các doanh nghiệp thành viên.

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản
Ông Kim Long Biên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu khai mạc, ông Kim Long Biên - Trưởng Ban Pháp chế, Cục Hải quan nhấn mạnh, việc tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi, thảo luận những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hải quan, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật hải quan.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan trực tiếp trao đổi, giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Việc giải đáp trực tiếp giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định, đồng thời tạo cơ hội để cơ quan Hải quan tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu.

Hội nghị đối thoại với JCCI là một trong những hoạt động nhằm duy trì kênh trao đổi thường xuyên giữa cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Thông qua đối thoại, các kiến nghị từ doanh nghiệp được trao đổi với các đơn vị chuyên môn, góp phần nhận diện những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật hải quan.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Cục Hải quan tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện môi trường hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan khẳng định, đối thoại định kỳ với JCCI góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
Song Linh
Từ khóa:
đối thoại hải quan doanh nghiệp Nhật Bản hội nghị đối thoại quý III 2026 Cục Hải quan Việt Nam vướng mắc thủ tục hải quan hoàn thiện chính sách hải quan

Bài liên quan

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Hải quan đề xuất gỡ vướng chính sách thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ

Dành cho bạn

Người Việt tin mình đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng số liệu lại kể một câu chuyện khác

Người Việt tin mình đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng số liệu lại kể một câu chuyện khác

Chứng khoán ngày 23/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Chứng khoán ngày 23/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Đọc thêm

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phối hợp với Liên minh chống hàng giả (React) tổ chức hội thảo cập nhật quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống hàng giả.
Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

(TBTCO) - Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa ký kết “Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác” nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và ngân hàng, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Đòn bẩy chính sách thuế cho doanh nghiệp Việt

Đòn bẩy chính sách thuế cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt đón vốn, đơn hàng mới và mở rộng thị trường. Để tận dụng tốt cơ hội, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, nâng cấp công nghệ... Chính sách thuế là một trong những động lực quan trọng để doanh nghiệp Việt đẩy nhanh quá trình này.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 8/2026 do đơn vị thực hiện đạt 428,4 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 4.985,9 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 28,9% so với cùng kỳ.
Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

(TBTCO) - Cục Thuế cùng Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam vừa có cuộc trao đổi, chia sẻ chuyên sâu kinh nghiệm quốc tế áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thực tiễn áp dụng APA trong quản lý thuế tại Việt Nam. Đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm thứ hai về APA, sau buổi trao đổi được tổ chức vào tháng 11/2025.
Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Quảng Trị xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.
Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

(TBTCO) - Cục Hải quan lưu ý, phương tiện cơ giới qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc phải đáp ứng quy định của Hiệp định vận tải hai nước và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thủ tục tạm xuất - tái nhập không đồng nghĩa với việc xe mô tô cá nhân được tự lái qua cửa khẩu.
Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ người nộp thuế nắm vững nghĩa vụ thuế, hạn chế rủi ro pháp lý, Thuế TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thời hạn kê khai cùng các chính sách ưu đãi mới nhất khi chuyển nhượng bất động sản.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

PVCFC: Lợi nhuận 8 tháng năm 2026 tăng 50% so với cùng kỳ

PVCFC: Lợi nhuận 8 tháng năm 2026 tăng 50% so với cùng kỳ

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

"Kho" tiền rẻ 1,2 triệu tỷ đồng sụt giảm, ngân hàng vẫn lo giữ CASA

"Kho" tiền rẻ 1,2 triệu tỷ đồng sụt giảm, ngân hàng vẫn lo giữ CASA

Tham vấn về tiêu chí thành lập các không gian phát triển mới

Tham vấn về tiêu chí thành lập các không gian phát triển mới

Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

Xử lý căn cơ ngập úng, tạo dư địa phát triển phía Tây Hà Nội

Xử lý căn cơ ngập úng, tạo dư địa phát triển phía Tây Hà Nội

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung